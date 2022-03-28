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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: كليات جامعة القاهرة تستقبل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا غدا

صدى البلد

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، لأداء اختباراتهم بكليات (الطب البشري جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس).


وأضاف المصدر لصدى البلد أن جامعة عين شمس استقبلت 267 طالب بكليات طب الأسنان والهندسة، مشيرا إلى أن طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة ، بينما طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

 

وأوضح " المصدر" أن جميع الطلاب المتقدمين للدراسة في مصر وليس لديهم أوراق حتى الآن الخاصة بالتحاقهم بإحدى الجامعات الأوكرانية وقعوا إقراراً بتسليم الأوراق خلال 3 شهور، مشيرًا إلى أن ليس هناك أي مجال من وزارة التعليم العالي بتسليم ملفات الطلاب المصريين من قبل الجامعات الأوكرانية.

 

وأضاف المصدر في تصريح لـ"صدى البلد" أنه عندما يلتحق الطالب بالجامعات المصرية لن يكون له أي صلة بالجامعة في أوكرانيا مرة أخرى ولأن جميع أوراقه ستكون في الجامعة في مصر وليس أوكرانيا.

 

وكانت وزارتا الدولة للهجرة والتعليم العالي، قد أعلنتا أن يوم 24 من مارس الجاري سيكون موعدًا نهائيًا لقبول أوراق الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية الذين يتقدمون بأوراقهم للجنة المشكلة من وزارتي الهجرة والتعليم العالي، وذلك بمقر وزارة الهجرة في(المهندسين - 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر)، لمن قاموا بالتسجيل عبر الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8) والذي تم الإعلان عنه مسبقًا من جانب وزارتي التعليم العالي والهجرة.

 

وزارة التعليم العالى التعليم العالي جامعة القاهرة

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