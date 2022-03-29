خالد سعد: زيادة أسعار السيارات تراوحت بين 10 إلى 15%.. فيديو

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الفترة الماضية كان هناك تخبط بالسوق المصري، لعدم توافر السلع، مما أدى لزيادة غير مبررة لأسعار السيارات، مؤكدا أيضا فرق سعر العملة ساهم في زيادة أكبر.

وأضاف خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان الدولار الجمركي يمثل 30% فقط من قيمة السيارة، ولكن فارق العملة ساهم في زيادة على تكلفة الشحن.

وتابع خالد سعد، إن السيارات يتم استيرادها بالعملة ونقوم بشحن السيارات بالعملة وجمركة السيارات بالعملة أيضا ، لافتا إلى أن الأوفر برايس ظهر بسبب احتياج بعض السيارات غير المتواجدة في السوق .

وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات إلى أن الزيادة في أسعار السيارات كانت ما بين 10 إلى 15%، مؤكدا أيضا ينطبق هذا على السيارات المستعملة .