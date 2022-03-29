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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحملنا ما يكفي.. زيلينسكي: الدول غير الداعمة لأوكرانيا متواطئة في الحرب

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

كرر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مطالبه بتشديد العقوبات على روسيا وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، إن “تصعيد العقوبات يتأثر حاليًا بما إذا كانت روسيا ستستخدم الأسلحة الكيماوية في الحرب، لكن الأوكرانيين تحملوا ما يكفي”.

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وانتقد الرئيس الأوكراني التردد على أساس التداعيات السياسية لمعارضة روسيا، قائلاً إن “الدول التي لا تدعم أوكرانيا أصبحت متواطئة في الحرب”.

وقال زيلينسكي: “لا يحق لأحد استخدام أرواح الأوكرانيين لتوفير أي دخل في روسيا. يجب ألا يموت الأوكرانيون فقط لأن البعض لا يجدون الشجاعة لتسليم الأسلحة اللازمة لأوكرانيا”.

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