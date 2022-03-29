عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مجسم.. إطلالة جذابة لـ سيرين عبد النور عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور الأشهر" إنستجرام".

وظهرت النجمة  اللبنانية  سيرين بأطلالة جذابة مثيرة  مستعرضة جمالها و لياقتها البدنية بفستان مجسم باللون الاسود في الأبيض، وعلقت قائلة: أحب من أنا وكل ما أفعله.

إطلالة جذابة لـ سيرين عبد النور عبر إنستجرام

لبنان.. سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة مغ أطفالها على إنستجرام

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.


مسيرة سيرين عبد النور

كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، وظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، جرى تصويره في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".

وفي بداية عام 1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة.

وفي عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

وذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري، يقول الناقد محمد حسن حجازي عن دورها في الفيلم"تزين الفيلم سيرين عبد النور، بجمال خاص جدًا رغم حضورها كضيفة شرف كرمى لفيلم لبناني".

تراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام وعادت في 2009 للشاشة اللبنانية بدور البطولة في الأدهم مع أحمد عز، و دخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.

أحدث ظهور سيرين عبد النور صور سيرين عبد النور اعمال سيرين عبد النور إطلالات سيرين عبد النور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

ترشيحاتنا

ريا أبي راشد عن صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار: سيندم كثيرًا

الرئيس الأمريكي يهاجم صحفيًّا بسبب سؤال عن دعم الجيش الأوكراني: أنت غبي

الكرملين: تصريحات بايدن عن بقاء بوتين في السلطة إهانة شخصية

خالد سعد: زيادة أسعار السيارات تراوحت بين 10 إلى 15%.. فيديو

صحفي ليكيب: حظوظ مصر أكبر في التأهل للمونديال على حساب السنغال

بعد حفل الأوسكار.. كيف يتم استخدام خطابات المهرجانات لدعم الأحداث السياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ