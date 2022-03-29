الرئيس الأمريكي يهاجم صحفيًّا بسبب سؤال عن دعم الجيش الأوكراني: أنت غبي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك سوء تفسير لتصريحاته في الأيام الأخيرة، حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وسأل مراسل شبكة "فوكس نيوز" بيتر دوسي الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن تصريحاته في الأيام الأخيرة، وبشكل خاص، حول الجيش الأمريكي وأوكرانيا والأسلحة الكيميائية وكذلك حول تغيير السلطة في روسيا.

وقال بايدن: "تفسيرات التصريحات الثلاثة غير دقيقة، أنتم تفسرون الأمر بشكل يُظهر أني تحدثت مع الجيش حول المساعدة في تدريب الجيش الأوكراني في بولندا، وأنا قصدت، الالتقاء والتحدث مع القوات الأوكرانية في بولندا".

وحول تصريحاته عن رد الولايات المتحدة، إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا؛ قال بايدن: الرد سيكون "متناسبا".

وطلب الصحفي صاحب السؤال، من الرئيس بايدن، توضيح الشيء الذي يتحدث عنه بالضبط؛ فقال بايدن: "لن أخبرك.. لماذا علي أن أخبرك؟.. لا بد أنك غبي".