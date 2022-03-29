عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يهاجم صحفيًّا بسبب سؤال عن دعم الجيش الأوكراني: أنت غبي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك سوء تفسير لتصريحاته في الأيام الأخيرة، حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وسأل مراسل شبكة "فوكس نيوز" بيتر دوسي الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن تصريحاته في الأيام الأخيرة، وبشكل خاص، حول الجيش الأمريكي وأوكرانيا والأسلحة الكيميائية وكذلك حول تغيير السلطة في روسيا.

وقال بايدن: "تفسيرات التصريحات الثلاثة غير دقيقة، أنتم تفسرون الأمر بشكل يُظهر أني تحدثت مع الجيش حول المساعدة في تدريب الجيش الأوكراني في بولندا، وأنا قصدت، الالتقاء والتحدث مع القوات الأوكرانية في بولندا".

وحول تصريحاته عن رد الولايات المتحدة، إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا؛ قال بايدن: الرد سيكون "متناسبا".

وطلب الصحفي صاحب السؤال، من الرئيس بايدن، توضيح الشيء الذي يتحدث عنه بالضبط؛ فقال بايدن: "لن أخبرك.. لماذا علي أن أخبرك؟.. لا بد أنك غبي".

الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة البيت الأبيض جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

موضوعات متعلقة

الكرملين: تصريحات بايدن عن بقاء بوتين في السلطة إهانة شخصية

الصحف الإماراتية.. مصر تخفف إجراءات كورونا خلال رمضان.. العراق يؤمن حدوده مع سوريا.. وأوكرانيا ترغب في السلام

بسبب السخرية من مرض زوجته.. ويل سميث يصفع كريس روك في الأوسكار.. فيديو

الرئيس الأمريكي يتراجع: لم أدعو إلى تغيير النظام في روسيا

4 دولارات.. انخفاض العقود الآجلة للخام الامريكي وبرنت

الرئيس الأوكراني يؤكد على انتظار جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا

استمرار تصاعد أعمدة الدخان في لافيف الأوكرانية.. فيديو

رويترز: سماع دوي انفجارات في مدينة لفيف الأوكرانية

ترشيحاتنا

ريا أبي راشد عن صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار: سيندم كثيرًا

الرئيس الأمريكي يهاجم صحفيًّا بسبب سؤال عن دعم الجيش الأوكراني: أنت غبي

الكرملين: تصريحات بايدن عن بقاء بوتين في السلطة إهانة شخصية

خالد سعد: زيادة أسعار السيارات تراوحت بين 10 إلى 15%.. فيديو

صحفي ليكيب: حظوظ مصر أكبر في التأهل للمونديال على حساب السنغال

بعد حفل الأوسكار.. كيف يتم استخدام خطابات المهرجانات لدعم الأحداث السياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ