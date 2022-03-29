حماية المستهلك: غرامة 2 مليون جنيه حال التلاعب بأسعار السيارات.. فيديو

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن من يحاول أن يبيع بسعر غير السعر المعلن في السيارات، سيتم فرض غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، مؤكدا انه سيوجد حملات رقابية لضبط سوق السيارات.

وأضاف أيمن حسام الدين، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان هناك وكيل يحدد سعر السيارة لتحديد هامش الربح، مؤكدا ان السلعة المعروض لو اقل من المطلوب سيكون هناك زيادة في الأسعار.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، ان عدد الشكاوي كبير في زيادة الاسعار، خاصة في السيارات، ووكلاء السيارات في العالم هم من يقومون بتحديد السعر، وهناك قضايا تمت في دول عربية، خاصة بعد التلاعب بالسعر لأحدى الشركات.

وأشار أيمن حسام الدين إلى انه عندما حدث نقص في المعروض في أوروبا لجأ البعض إلى الاستغناء عن السيارات، والمواصلات العامة في مصر جيدة.