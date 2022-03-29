الرئيس التونسي: هناك دولة وقوانين ولا مجال للتطاول عليهما

أكد رئيس تونس قيس سعيد، أن "هناك دولة وقوانين ولا مجال للتطاول عليهما"، وذلك في تعليق له على تنظيم اجتماع افتراضي لمكتب مجلس النواب المجمدة مهامه.

وشدد الرئيس التونسي على أن الدولة التونسية "ليست اللعبة وليست دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج، كما أن "مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة".

وقال سعيد: "ما حصل اليوم.. ما سُمي باجتماع افتراضي هو غير قانوني لأن المكتب هو أيضا مجمد كما هو حال المجلس".

وتابع: "لو كانت لهم شرعية تقوم على الإرادة الشعبية، فلماذا يهابون صناديق الاقتراع ويلجؤون إلى محاولات يائسة لا قيمة قانونية لها".

وأكد سعيد أن "القرارات التي تم اتخاذها، جمدت المجلس، ليستفيق بعض أعضائه اليوم ويقومون بتنظيم اجتماع افتراضي".