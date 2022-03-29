صهر ترامب يمثل أمام لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس

أفادت شبكة "سي بي اس" الأمريكية، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد يمثل أمام لجنة الكونجرس التي تحقق في اقتحام الكونجرس.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه من المتوقع أن يمثل جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق ترامب وكبير مستشاريه في البيت الأبيض، أمام اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الخميس المقبل.

وكان قرر جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق وكبير مستشاريه الشهير بـ"مهندس صفقة القرن"، ترك السياسة وإطلاق شركة استثمارية، العام الماضي



وبحسب "رويترز" البريطانية، فإن كوشنر، الرئيس التنفيذي السابق لشركات كوشنر، الذي شغل منصب كبير مستشاري الرئيس الجمهوري في البيت الأبيض، يضع اللمسات الأخيرة من إطلاق شركة استثمارية باسم "أفينيتي بارتنرز" والتي سيكون مقرها الرئيسي في ميامي.