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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صهر ترامب يمثل أمام لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

أفادت شبكة "سي بي اس" الأمريكية، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد يمثل أمام لجنة الكونجرس التي تحقق في اقتحام الكونجرس.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه من المتوقع أن يمثل جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق ترامب وكبير مستشاريه في البيت الأبيض، أمام اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الخميس المقبل.

وكان قرر جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق وكبير مستشاريه الشهير بـ"مهندس صفقة القرن"، ترك السياسة وإطلاق شركة استثمارية، العام الماضي
 

وبحسب "رويترز" البريطانية، فإن كوشنر، الرئيس التنفيذي السابق لشركات كوشنر، الذي شغل منصب كبير مستشاري الرئيس الجمهوري في البيت الأبيض، يضع اللمسات الأخيرة من إطلاق شركة استثمارية باسم "أفينيتي بارتنرز" والتي سيكون مقرها الرئيسي في ميامي.

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