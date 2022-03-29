الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 8 مقاتلات و3 مروحيات 7 مسيرات روسية

أعلن الجيش الاوكراني، الثلاثاء، إسقاط 8 مقاتلات روسية و3 مروحيات و7 طائرات مسيرة خلال يوم واحد.

وكان كرر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أول أمس الإثنين، مطالبه بتشديد العقوبات على روسيا وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، إن “تصعيد العقوبات يتأثر حاليًا بما إذا كانت روسيا ستستخدم الأسلحة الكيماوية في الحرب، لكن الأوكرانيين تحملوا ما يكفي”.

وانتقد الرئيس الأوكراني التردد على أساس التداعيات السياسية لمعارضة روسيا، قائلاً إن “الدول التي لا تدعم أوكرانيا أصبحت متواطئة في الحرب”.

وقال زيلينسكي: “لا يحق لأحد استخدام أرواح الأوكرانيين لتوفير أي دخل في روسيا. يجب ألا يموت الأوكرانيون فقط لأن البعض لا يجدون الشجاعة لتسليم الأسلحة اللازمة لأوكرانيا”.