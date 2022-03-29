وليد العطار: كيروش كان يعمل 18 ساعة يوميا

كشف وليد العطار المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني كان يعمل طيلة 18 ساعة يوميا خلال الفترة الماضية موضحا أن المدرب كانت طلباته في ضوء احتياجاته فقط.



وأضاف العطار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "الاتحاد المصري يملك قدرا كبيرا من التفاؤل لتأهل المنتخب الى المونديال، واللاعبون يعيشون حالة فريدة من التركيز".



وواصل العطار: "هناك لائحة مكافآت تم الاتفاق عليها والجميع وافق، ولو تأهل المنتخب لن يقصر اتحاد الكرة في أي شى تجاه هؤلاء اللاعبون، واسعاد الجماهير لا يقدر بمال والنجوم في المنتخب يعرفون ذلك".



وأتم تصريحاته: "فندق الإقامة يبعد عن ملعب المباراة قرابة 35 دقيقة، لم نجد فندق يليق بالمنتخب أقرب من هذا، مقارنة أي دولة بامكانيات مصر ظالمة ونشعر بالفوارق في الخارج".