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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يوافق على رحيل محمود وحيد

موسيماني
موسيماني

قال الإعلامي محمد شبانة، أنهي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الجدل حول مصير محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول خلال الموسم القادم


وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "موسيماني وافق  علي رحيل محمود وحيد بعد خروجه من حساباته الفنية خلال الفترة الأخيرة وعدم قدرته على منافسة التونسي علي معلول في المشاركة أساسياً 


وأضاف: موافقة المدير الفني علي عودة محمد شكري بعد تألقه في فترة إعارته مع سموحة وكذلك وصول أمير توفيق مدير التعاقدات لاتفاق شبه نهائي مع محمد حمدي الظهير الأيسر لبيراميدز ساهم في حسم رحيل محمود وحيد في الصيف 


وأكمل : موسيماني يرغب في الحصول على لاعب جديد يكون بديلاً للتونسي علي معلول حال إصابته مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية خاصة أنه العمود الرئيسي الوحيد في الجبهة اليسرى.


واختتم : يعتمد الجنوب إفريقي على أيمن أشرف حال إصابة أو ابتعاد معلول عن المشاركة رغم وجود محمود وحيد في التدريبات .

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