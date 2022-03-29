نقلل من العزومات ونساعد السيدات في المطبخ.. نصائح سامح حسين بشهر رمضان

حرص الفنان سامح حسين علي تهنئة جمهورة بشهر رمضان الكريم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات فيسبوك .



و نشر سامح حسين فيديو نصائح شهر رمضان قائلا : كل سنة و انتم طيبين و يارب الايام كلها تبقي حلوة و جميلة و سعيدة و نكون عايشين في سلام وأمان لكل العالم .

و تابع : شهر رمضان شهر عبادة فواجب علينا الصوم و صلاة التراويح ودا شىء مسلم بيه ، اما نصائحي للشهر الكريم فهي الرياضة و المشي بعد صلاة التروايح و لعب الكرة و الدورات الرمضانية .

واستكمل : الي بيدخن يحاول تقليل السجائر ، و نصيحة للسيدات نقلل من العزومات لانها مكلفة ، و الرجالة متتطلبوش من الستات أصناف كتير لانهم صايمين فمنتعبهش و ياريت نساعد معاهم في المطبخ ولكن بدون كلام منعا للاشتباكات .

واختتم حديثة قائلا : نصيحتي للاطفال نشغل وقتهم بالرياضة و القراءة و نقلل الموبيلات ،

و الي مخاصم حد يصالحة و الي قاطع صلة الرحم يوصلها ، و نلتزم بالاخلاق و نبتعد عن الالفاظ في هذا الشهر العظيم .



يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية، كان في فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.