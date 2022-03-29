اليابان تقرر حظر تصدير السلع الفاخرة الكمالية إلى روسيا

أعلنت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، فرض حظر على تصدير السلع الفاخرة الكمالية إلى روسيا اعتبارا من 5 أبريل المقبل.

وكان قال مصدر بارز بالحكومة اليابانية، إن بلاده تخطط لحظر تصدير السيارات الفاخرة إلى روسيا بداية من الأسبوع المقبل كجزء من العقوبات التي تفرضها على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وتكثف اليابان ضغوطها على روسيا بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية في ضوء استمرار الحرب في أوكرانيا على الرغم من الاحتجاجات العالمية بضرورة وقفها.

فيما قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع إنه سيتم إضافة المزيد من الأفراد والكيانات الروسية إلى قائمة العقوبات وإن صادرات السلع الكمالية سيتم حظرها وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية.