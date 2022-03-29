طبيب الأهلي يمنع محمد عبدالمنعم من السفر إلى السنغال

قال الإعلامي محمد شبانة، رفض الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة أحمد أبوعبلة طلب محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومنتخب مصر بشأن رغبته في السفر إلي السنغال في مباراة العودة بين مصر وأسود التيرانجا المقرر لها اليوم .



وأكمل شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: " تحفظ الجهاز الطبي بسبب التخوف من تعرض اللاعب لنزيف شديد في الأنف بسبب الضغط الجوي في الطائرة بعد تعرضه لكسر في الأنف في المباراة الماضية أمام السنغال.



وأضاف : اللاعب طلب السفر إلي السنغال لمساندة زملائه من أرض الملعب وذلك من خلال اللحاق بالبعثة مع رحلة الطيران مع جماهير الكرة المصرية .



وأوضح : سيدعبد الحفيظ مدير الكرة أكد أن محمدعبد المنعم سوف يخضع لاختبار طبي مرتديًا القناع الطبي لمعرفة مدى استجابته وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.