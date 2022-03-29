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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيل المخرج عادل صادق.. ابنته وزوجته عملتا بالفن

عادل صادق وابنته
عادل صادق وابنته وفاء

تحل اليوم الثلاثاء ذكري رحيل المخرج عادل صادق ؛ والذي يعد واحد من المخرجين الكبار .

ويرصد صدى البلد أبرز محطات حياته

_عمل في بداية طريقه الفني مراقب عام لأفلام التلفزيون، وبعد أن حصل علي بكالوريس في الإخراج السينمائي والتلفزيوني من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عمل كمساعد مخرج مع المخرج المخضرم رمسيس نجيب، ثم إلتحق بالتلفزيون عند إنشائه

_تطرق الراحل الكبير في أفلامه للعديد من القضايا الشائكة التي تهم المجتمع، منها فيلم "زوج تحت الطلب" للزعيم عادل إمام، و"ضد القانون" للفنان عزت العلايلي.


وجمع "صادق" بين عده مواهب بجانب الإخراج، حيث أمتع جمهور السينما المصرية بمؤلفاته التي لاقت نجاحا جماهيريا آنذاك، وعمل كسيناريست، ودقعه حبه للمجال الفني لخوض الإنتاج، فإنتج ما يزيد على 25 عملا، وإخرج ما يزيد عن 68 عملا بين السينما والتلفزيون والمسرح.

قصة حبة نشأت بينه وبين الفنانة الراحلة زيزي البدراوي عقب تعاونها سويا في فيلم "حبى فى القاهرة"، استمرت الزيجة لمدة عام ولم تثمر عن أطفال، ثم تزوج بعدها من الفنانة الفلسطينية أسمهان توفيق وأنجب منها الفنانة وفاء صادق.


حرص المخرج الكبير الراحل علي أن لا يحصر نفسه في منطقة معينة، حيث إخرج للسينما والتليفزيون وكذلك المسرح، ومن أهم أعماله الفنية: "الغفران، آسف لا يوجد حل، ينابيع النهر، زوج تحت الطلب، النصاب والكلب، اعقل يا مجنون، مسرحية عش المجانين"، كما أنه أعاد عرض مسرحية "الستات ميعرفوش يكدبوا" التى كتبها الريحانى وبديع خيرى، وشارك فى بطولتها ماجدة ذكى وحسن حسنى وحسن مصطفى وميمى جمال.


وأعاد المخرج الراحل عادل صادق تقديم رواية "شىء من الخوف" في عمل درامي جديد أصاغه بإنامله وأضاف عليه، وقام ببطولته حمدى غيث، عبد الرحمن أبو زهرة، روجينا، وفاء صادق، عزت أبو عوف، وستظل أعماله خالدة في وجدان الجمهور المصري والعربي مهما مرّ عليها من سنوات.

ومن أفلامه زوج تحت الطلب،  النصاب والكلب، 2 ضد القانون، والذئاب، وقصة الحى الغربى  أما من أعماله التليفزيونية الرجل الثالث، كيف تخسر مليون جنيه، رحلة عذاب، يوميات نائب فى الأرياف، ينابيع النهر، الغفران.

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