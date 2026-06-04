أحمد حسن يكشف حقيقة الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن حقيقة تبادل صفقات بين ناديي الزمالك وبيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “لا توجد أي مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز على صفقات تبادلية”.

من جانب آخر، تترقب جماهير الكرة الأفريقية انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط اهتمام كبير بموقف الأندية المتأهلة وتصنيفها القاري قبل إجراء القرعة، خاصة بعد تأهل الزمالك وبيراميدز لتمثيل الكرة المصرية في البطولة المقبلة.

وتأهل فريقا الزمالك وبيراميدز ممثلين عن الكرة المصرية إلي منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد أحرزه المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.