أسامة خليل: قوة السنغال في الجناحين والنني لديه مهمة خاصة مع ماني

كشف أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن قوة منتخب السنغال في الجناحين إسماعيلا سار وساديو ماني موضحا أن رقابة هذا الثنائي سيمنع المنتخب السنغالي من أهم مفاتيح اللعب.



وأضاف خليل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "ماني مميز في استلام الكرة والمرور بها في عمق الملعب، ولابد أن تكون الراقةب على ماني من منتصف الملعب، لأن وصوله للثلث الدفاعي لنا سيشكل خطورة".



وواصل خليل: "النني عليه عمل كبير لمضايقة ماني ومنعه من اللعب بحرية، وعدم ترك اللاعب يمر بالكرة حتى يصل للظهير الأيمن للمنتخب سواء كان عمر جابر أو إمام عاشور أو عمر كمال عبد الواحد".



وأتم تصريحاته: "علم كرة القدم يوضح ماهية الخط المائل، وهو اسلوب مميز للتغطية على مصادر الخطورة، وتضييق المساحة أمامه، ولو لعب المنتخب الوطنى على الدفاع فقط سيخسر المباراة".