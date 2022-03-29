الإمارات: أسعار الطاقة سترتفع في حال إخراج أحد أعضاء تحالف «أوبك+»

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الطاقة سترتفع في حال إخراج إحدى الدول من تحالف "أوبك+" للدول المنتجة للنفط.

وقال المزروعي في منتدى للطاقة في دبي ردا على سؤال حول إمكانية إخراج روسيا من تحالف "أوبك+": "هدفنا هو تهدئة السوق وتوفير الكميات وإذا طلبنا من أحد المغادرة فسنرفع الأسعار وهو ما يتعارض مع ما يريده المستهلكون”.

وأضاف المزروعي أن "الولايات المتحدة يجب أن تكون واقعية وتدرك أن تحالف المنتجين في أوبك+ يراعي مصالح المستهلكين".

واستطرد وزير الطاقة الإماراتي قائلا: "أمريكا شريك مهم لنا جميعا ونحن نفتخر بتلك العلاقة وما نحتاجه هو العملية والنظر إلى أهداف الطاقة لا فرض إملاءات لما يجب القيام به".

وأكد المزروعي أن هناك حاجة إلى فصل السياسة عن إتاحة الطاقة وبأسعار معقولة، لافتا إلى أن “أمن الطاقة أولوية حاليا وإن بعض الدول تتجاهل مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وإن هذا السبب في أن شركاء أوبك+ يحاولون المحافظة على النظام”.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، “إن روسيا تنتج نحو 10 ملايين برميل يوميا ما يشكل قرابة 10% من الاستهلاك العالمي، وهي مساهمة كبيرة”.