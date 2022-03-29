شروط القبول بالتعليم المدمج بالجامعات المصرية.. تعرف عليها

قال الدكتور أحمد جلال مدير مركز التعليم المدمج السابق بجامعة عين شمس إن التعليم المدمج هو نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت بمحادثات على شبكة الإنترنت، ويتميز التعليم المدمج بأن الجانب التطبيقى يشمل 60 بالمائة، والجانب النظرى 40%.

وأضاف الدكتور احمد جلال أنه يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين أو البكالوريوس المهني وتكون الدراسة به 4 أعوام، معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.

وأضح أنه يشترط للالتحاق بمركز التعليم الإلكتروني المدمج مرور عامين من تاريخ آخر مؤهل دراسي للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج، واجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج وتتضمن اختبار للغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

ويحق للمتقدم دخول الامتحان عددًا من المرات لحين اجتيازه، ويتم قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية في هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسري هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام.

وتطبق شروط قبول موحدة على جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية مصر العربية، والتي تقدم برامج تعليم من بعد أو تعليم إلكتروني أو تعليم مدمج

ويعلن مركز التعلم المدمج بجامعة عين شمس عن برامجه وهي كالاتي بكالوريوس التجارة وبكالوريوس زراعة .

وأوضحت مركز التعليم المدمج بجامع عين شمس شروط الالتحاق :

_ان يكون الطالب حاصل علي الثانوية العامة او ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة او المؤهل العالي

_مرور سنتين فاكثر علي الحصول علي المؤهل المتوسط

_اجتباز اختبار لغة عربية وانجليزية وحاسب الي

_اعفاء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج من الدولة العربية والأجنبية من شرط السنتان بشرط تقديم ما يثبت الاقامة الشرعية بهذه الدول

_اعفاء الطلاب المقيمين بشمال وجنوب سيناء من شرط السنتان بشرط تقديم ما يثبت محل الإقامة

وكشف مركز تعليم المدمج عن الأوراق المطلوبة :

اصل المؤهل او مستخرج رسمي منه او بيان نجاح (اصل )

اصل التجنيد للذكور الأقل من 30 سنة

صورة الرقم القومي

6 صور شخصية

اصل شهادة الميلاد المميكنة

وكان قد جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات في وقت سابق ، باعتماد العمل بنظام التعليم المفتوح في شكله المطور "التعليم المدمج"،.