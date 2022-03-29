رمضان 2022|إطلاق الأغنية الدعائية لـ مسلسل انحراف بصوت محمد محيي

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم، الأغنية الدعائية للمسلسل، من غناء النجم محمد محيي، وألحان عمرو مصطفى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا المختلفة قبل أيام قليلة من طرح المسلسل الجديد.



ونشر المخرج رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أغنية مسلسل "انحراف"، وعلق عليها قائلا:"اغنية مسلسل #انحراف، غناء النجم #محمد_محيى، كلمات : مصطفى ناصر، ألحان : عمرو مصطفى،#رمضان٢٠٢٢".

ويعود المطرب محمد محيي، لغناء تترات مسلسلات رمضان 2022 من جديد بعد غياب دام حوالي 7 سنوات، من خلال تقديمه تتر مسلسل "انحراف".

واستعان رؤوف عبد العزيز، بمحيي للغناء بالمسلسل، لرغبته في تقديم تتر مميز للجمهور بصوت نجم كبير يحمل صوته طابع خاص يتناسب مع أحداث العمل التي تعبر عن الانحرافات والتوهان في السلوكيات والأخلاق.

ويعد محمد محيي من المطربين النادر تواجدهم، خلال سباق رمضان بغناء تترات الأعمال الدرامية، وينتقى منها المميز.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت خلال الأيام الماضية، ثلاث تيزرات على التواصل الاجتماعي، ومنذ عرض البروموهات الدعائية للمسلسل و ونالت أعجاب العديد من قبل رواد السوشيال ميديا، مشيدين بها مؤكدين حرصهم على متابعة المسلسل خلال شهر رمضان.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية.

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل "انحراف"، كلا الفنانة القديرة لوسي، من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.