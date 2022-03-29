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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

محافظ الجيزة ورئيس الغرفة التجارية في جولة مفاجئة بـ معرض أهلا رمضان

صدى البلد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومحمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة معرض أهلا رمضان بشارع فيصل، لمتابعة العمل داخل المعرض والتعرف على آراء المواطنين بالمعرض والتخفيضات التي وفرها المعرض خلال فترة عمله والتأكد من نسبة التخفيضات المتفق عليها وأسعار السلع ومدى إلتزام العارضين بشروط المعرض.

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وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة خلال إن الجولة تأتي في إطار الدور الرقابي على العارضين لضمان تحقيق الغرض والغاية منه بتقديم تخفيضات مناسبة للمواطنين خلال فترة المعرض والذي سيستمر خلال 15 يوما.


وأشار إمبابي إلى أنه لن يسمح لأي عارض أن يرفع أسعار السلع ألا يقدم نسب الخصومات المذكورة، مشيرا إلى أن هناك ممثلين للغرفة يتواجدون داخل المعرض بصورة مستمرة لتلقى أي شكاوي من المواطنين وحلها بصورة فورية، مشيرا إلى أن الغرفة ستوقع عقوبات على المخالف للتعليمات المتفق عليها قبل المعرض.

وقدم إمبابي الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الجهد الذي بذله وتسخير كل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لإنجاح المعرض الذي يعد واحدا ضمن سلسلة من المعارض التي سيتم افتتاحها بالتعاون مع محافظة الجيزة خلال الأيام القادمة.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة قد افتتحوا معرض أهلا رمضان بشارع فيصل الهرم ، بناء علي توجيهات الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي وفي إطار خطة الحكومة لتوفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان المبارك، بمشاركة 80 شركة وعلى مساحة 2000 متر مربع .

https://drive.google.com/file/d/1dGbnqYI5UqhT3MoZiS7m5u6DSTaje3QQ/view

محافظ الجيزة جولة مفاجأة توجيهات الرئيس وزير التنمية المحلية التجارة الداخلية Finance Real Estate

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