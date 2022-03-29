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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشغوفون بنظام القطارات في اليابان يثيرون الانتباه بتجاوزاتهم..فيديو

قطار اليابان
قطار اليابان

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قيام الشغوفون بنظام القطارات في اليابان مسالمين رغم إثارتهم مشاجرات تصل أحياناً إلى اعتداءات، لكنّ مجموعة صغيرة من بين هؤلاء أثارت أخيراً الانتباه بسبب تجاوزاتها.

ولطالما أثارت القطارات اليابانية الإعجاب في اليابان وفي سائر أنحاء العالم بسبب تقنياتها المتطورة والتزامها جداول مواعيدها الدقيقة.

وتدور مجموعات من الهواة حول السكك الحديد، من بينهم اولئك الذي يحفظون عن ظهر قلب جداول مواعيد القطارات، والشغوفون بتسجيل ضوضائها، بالإضافة إلى محبي وجبات الغداء التي تباع في المحطات وجامعي مجسمات القطارات الصغيرة.

ويوضح نوبواكي تاكادا، وهو مستشار يعمل في شركة "NRI" (سوشل إنفورمايشن سيستم سورفيسيس)، أنّ اليابان كانت تضم حوالى خمسة ملايين شغوف بالقطارات عام 2015.

أما المجموعة الأشهر من الشغوفين فتُسمى بـ"توريتيتسو"، وتمثل أشخاصاً يشعرون بمتعة كبيرة عندما يلتقطون أفضل صورة لأحد القطارات وهو يقترب.

والأشخاص الذين يمثلون الـ"توريتيتسو" موجودون في اليابان منذ عقود، لكنّهم أثاروا الانتباه خلال السنوات الأخيرة بسبب مشاجرات وقعت بينهم، فضلاً عن اقتحامهم مناطق محظورة، وقيامهم بممارسات تنطوي على العنف.

 

مواعيد القطارات القطارات اليابان دقيق حديد

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