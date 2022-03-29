بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

بابلو .. واحد من أبرز المسلسلات التى سوف تعرض خلال شهر رمضان القادم ، خاصة وانها ينتمى الى الدراما الشعبية ، والتى تجذب قطاع كبير من المشاهدين ، نظراً لانها تعبر عن همومهم ومشاكلهم ، وترصد حياتهم .
قصة مسلسل بابلو :
تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة ، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل .
أبطال مسلسل بابلو :
يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي .
مخرج مسلسل بابلو :
مسلسل بابلو من أخراج محمد عبد الرحمن حماقي ، والذى اثبث تميزه خلال السنوات الماضية فى عدد من الاعمال الفنية الهامة ،كان أخرها مسلسل أجازة مفتوحة ، والذى قام ببطولته كل من شريف منير ولقاء الخميسي ، كما قدم حكاية مش هنفرح بيكي من مسلسل زي القمر ، وقد حققت نجاحاً كبيراً .
محمد عبد الرحمن حماقي سبق وان تعاون مع الفنان حسن الرداد فى مسلسل شاهد عيان ، وقد حظي العمل على إعجاب الجمهور ، خاصة وانه أظهر قدرته على إخراج مشاهد الاكشن والحركة بشكل مميز ، بالإضافة لقدرته على إدارة الممثلين .
مؤلف مسلسل بابلو :
إما مؤلف مسلسل بابلو فهو المؤلف حسان دهشان صاحب العديد من الاعمال المميزة مثل طاقة نور وقوف السحاب ، الا ان صاحب علامات مميزة فى الدراما الشعبية ، ولهل أبرز إنتاجاته فى هذا النوع من الدراما هو مسلسل أبن حلال ، والذى كان نقطة إنطلاق محمد رمضان الى عالم النجومية .
برومو مسلسل بابلو :
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بابلو برومو العمل يوم 12 من الشهر الجاري ، وقد تمكن البرومو ن خطف أنظار المشاهدين ، خاصة وانه بطل المسلسل حسن الرداد ظهر بشكل مختلف سواء من الشكل أو طريقة الاداء ، كما كشف العمل ان سوف يجمع بين الدراما والاكشن .
كواليس العمل :
مسلسل بابلو كان من المقرر ان يلعب بطولته الفنان ماجد المصرى ، قبل ان تقوم الشركة المنتجة باسناده الى الفنان حسن الرداد .
خلال تصوير أحدي مشاهد العمل تعرض الفنان القدير عثمان محمد علي الى وعكة صحية ، حيث أصيب بجلطة أثناء تصوير أحدي المشاهد وقد تم نقلة الى المستشفى ، وقرر مخرج العمل تأجيل مشاهده حتى يتماثل الى الشفاء التام ، وحرص بطل العمل حسن الرداد على الاطمئنان بنفسة على الفنان عثمان محمد علي ، اعرب على تقديره لشخصه وفنه عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .
القنوات العارضة لـ بابلو :
حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل الى قناه أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة الى منصه viu .