بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

بابلو .. واحد من أبرز المسلسلات التى سوف تعرض خلال شهر رمضان القادم ، خاصة وانها ينتمى الى الدراما الشعبية ، والتى تجذب قطاع كبير من المشاهدين ، نظراً لانها تعبر عن همومهم ومشاكلهم ، وترصد حياتهم .

أفيش مسلسل بابلو

بابلو

قصة مسلسل بابلو :

تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة ، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل .

بابلو



أبطال مسلسل بابلو :

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي .

بابلو

بابلو



مخرج مسلسل بابلو :

مسلسل بابلو من أخراج محمد عبد الرحمن حماقي ، والذى اثبث تميزه خلال السنوات الماضية فى عدد من الاعمال الفنية الهامة ،كان أخرها مسلسل أجازة مفتوحة ، والذى قام ببطولته كل من شريف منير ولقاء الخميسي ، كما قدم حكاية مش هنفرح بيكي من مسلسل زي القمر ، وقد حققت نجاحاً كبيراً .

بابلو

محمد عبد الرحمن حماقي سبق وان تعاون مع الفنان حسن الرداد فى مسلسل شاهد عيان ، وقد حظي العمل على إعجاب الجمهور ، خاصة وانه أظهر قدرته على إخراج مشاهد الاكشن والحركة بشكل مميز ، بالإضافة لقدرته على إدارة الممثلين .

مؤلف مسلسل بابلو :



إما مؤلف مسلسل بابلو فهو المؤلف حسان دهشان صاحب العديد من الاعمال المميزة مثل طاقة نور وقوف السحاب ، الا ان صاحب علامات مميزة فى الدراما الشعبية ، ولهل أبرز إنتاجاته فى هذا النوع من الدراما هو مسلسل أبن حلال ، والذى كان نقطة إنطلاق محمد رمضان الى عالم النجومية .

بابلو

برومو مسلسل بابلو :

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بابلو برومو العمل يوم 12 من الشهر الجاري ، وقد تمكن البرومو ن خطف أنظار المشاهدين ، خاصة وانه بطل المسلسل حسن الرداد ظهر بشكل مختلف سواء من الشكل أو طريقة الاداء ، كما كشف العمل ان سوف يجمع بين الدراما والاكشن .



كواليس العمل :

مسلسل بابلو كان من المقرر ان يلعب بطولته الفنان ماجد المصرى ، قبل ان تقوم الشركة المنتجة باسناده الى الفنان حسن الرداد .

بابلو

خلال تصوير أحدي مشاهد العمل تعرض الفنان القدير عثمان محمد علي الى وعكة صحية ، حيث أصيب بجلطة أثناء تصوير أحدي المشاهد وقد تم نقلة الى المستشفى ، وقرر مخرج العمل تأجيل مشاهده حتى يتماثل الى الشفاء التام ، وحرص بطل العمل حسن الرداد على الاطمئنان بنفسة على الفنان عثمان محمد علي ، اعرب على تقديره لشخصه وفنه عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .

بابلو

القنوات العارضة لـ بابلو :

حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل الى قناه أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة الى منصه viu .