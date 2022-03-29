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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

حسن الرداد
حسن الرداد

بابلو .. واحد من أبرز المسلسلات التى سوف تعرض خلال شهر رمضان القادم ، خاصة وانها ينتمى الى الدراما الشعبية ، والتى تجذب قطاع كبير من المشاهدين ، نظراً لانها تعبر عن همومهم ومشاكلهم ، وترصد حياتهم . 

أفيش مسلسل بابلو 
بابلو 

قصة مسلسل بابلو :

 تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة  ، مما يجعله  يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل .

بابلو 


أبطال مسلسل بابلو :

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي .

بابلو 
بابلو 


مخرج مسلسل بابلو : 

مسلسل بابلو من أخراج  محمد عبد الرحمن حماقي ، والذى اثبث تميزه خلال السنوات الماضية فى عدد من الاعمال الفنية الهامة ،كان أخرها مسلسل أجازة مفتوحة ، والذى قام ببطولته كل من شريف منير ولقاء الخميسي ، كما قدم حكاية مش هنفرح بيكي من مسلسل زي القمر ، وقد حققت نجاحاً كبيراً .

بابلو 

محمد عبد الرحمن حماقي سبق وان تعاون مع الفنان حسن الرداد فى مسلسل شاهد عيان ، وقد حظي العمل على إعجاب الجمهور ، خاصة وانه أظهر قدرته على إخراج مشاهد الاكشن والحركة بشكل مميز ، بالإضافة لقدرته على إدارة الممثلين .

حسن الرداد وأروى جودة في العين السخنة من أجل "بابلو"

سقط أثناء تصوير بابلو..تفاصيل إصابة الفنان عثمان محمد على بجلطة في المخ

مؤلف مسلسل بابلو :


إما مؤلف مسلسل بابلو فهو المؤلف حسان دهشان صاحب العديد من الاعمال المميزة مثل طاقة نور وقوف السحاب ، الا ان صاحب علامات مميزة فى الدراما الشعبية ، ولهل أبرز إنتاجاته فى هذا النوع من الدراما هو مسلسل أبن حلال ، والذى كان نقطة إنطلاق محمد رمضان الى عالم النجومية .

بابلو 

برومو مسلسل بابلو : 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بابلو برومو العمل يوم 12 من الشهر الجاري ، وقد تمكن البرومو ن خطف أنظار المشاهدين ، خاصة وانه بطل المسلسل حسن الرداد ظهر بشكل مختلف سواء من الشكل أو طريقة الاداء ، كما كشف العمل ان سوف يجمع بين الدراما والاكشن .


كواليس العمل :

مسلسل بابلو  كان من المقرر ان يلعب بطولته الفنان ماجد المصرى ، قبل ان تقوم الشركة المنتجة باسناده الى الفنان حسن الرداد .

بابلو 

خلال تصوير أحدي مشاهد العمل تعرض الفنان القدير عثمان محمد علي الى وعكة صحية ، حيث أصيب بجلطة أثناء تصوير أحدي المشاهد وقد تم نقلة الى المستشفى ، وقرر مخرج العمل تأجيل مشاهده حتى يتماثل الى الشفاء التام ، وحرص بطل العمل حسن الرداد على الاطمئنان بنفسة على الفنان عثمان محمد علي ، اعرب على تقديره لشخصه وفنه عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك . 

بابلو 

القنوات العارضة لـ بابلو : 

حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل الى قناه أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة الى منصه viu .

بابلو 

 

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