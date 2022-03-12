طرح برومو مسلسل بابلو لـ حسن الرداد .. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل بابلو عبر موقع الفيديوهات الشهير برومو مسلسل “ بابلو ” ، والذى من المقرر أن يخوض من خلاله الفنان حسن الرداد الماراثون الرمضاني القادم .

وتدور أحداث مسلسل بابلو الذى يقوم ببطولته حسن الرداد فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي، الذى يدخل فى العديد من الصراعات.

ويشارك حسن الرداد فى بطولة مسلسل بابلو كل من نجلاء بدر - أروى جودة - سلوي عثمان - هالة فاخر .



مسلسل بابلو من إخرج محمد حماقي ، ومن تأليف حسان دهشان ، ومن المقرر عرضه على قناة المحور بشكل حصرى فى مصر ، بينما سوف يتم عرض العمل عربياً على قناة أبو ظبي الفضائية.



جدير بالذكر أن مسلسل بابلو كان من المقرر ان يلعب بطولته الفنان ماجد المصرى ، قبل ان تقوم الشركة المنتجة باسناده الى الفنان حسن الرداد ، وقد تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة فى البطولة قبل ان تعتذر قبل بداية التصوير بايأم قليلة وحلت الفنانة هالة فاخر بدلاً منها .

ومن ناحية أخري يواصل فريق عمل مسلسل بابلو ، والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ، ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم تصويره داخل مدينة الانتاج الإعلامي .

ويقوم حاليا المخرج محمد عبد الرحمن حماقي بتصوير عدد من المشاهد داخل الحي الشعبي بمدينه الانتاج ، حيث يتم تصوير عدد من المشاهد داخل ديكور الحارة الشعبية ، وهي المرحلة الاولي في حياه بطل العمل بابلو الذي يلعب دوره حسن الرداد .