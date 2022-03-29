بعد خروج منتخب مصر .. موعد قرعة كأس العالم قطر 2022

فشل منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام السنغال.

وتمكن منتخب مصر من الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة بهدفٍ دون رد، فيما انتهى لقاء الإياب بالخسارة بالنتيجة ذاتها ليحتكم الفريقان إلى ركلات الحظ الترجيحية التي رجحت كفة السنغال.

موعد قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء مراسم قرعة المونديال يوم الجمعة المقبل، الموافق 1 أبريل 2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فشل في الصعود لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مشاركته في المونديال أعوام 1934 و1990 و2018.