عقب ضياع حلم المونديال.. نهاية عقد كيروش مع منتخب مصر

انتهى عقد كارلوس وس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مع الفراعنة بشكل رسمي.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة اتحاد الكرة، والذي تعاقد مع كيروش لتدريب منتخب مصر كشف تفاصيل تعاقد المدرب البرتغالي مع الفراعنة.

وقال مجاهد فى تصريحات سابقة يوم 12 ديسمبر 2021، إن عقد كيروش مع منتخب مصر يستمر حتى 18 ديسمبر 2022 وهو يوم نهاية كأس العالم في قطر.

وفي حالة عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم ينتهي العقد تلقائيا.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد الكرة جلسة مع كيروش عقب العودة لمصر من أجل الاتفاق على موقف المدرب البرتغالي من الاستمرار مع الفراعنة، سؤاء بتجديد التعاقد أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفراعنة.