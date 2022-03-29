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رئيس التحرير
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تعليم

القومي للبحوث يقدم نصائح للطلاب للتركيز والوقاية من النسيان خلال فترة الامتحانات

القومي للبحوث
القومي للبحوث

 


قالت الدكتورة إيمان الحجار ، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، خبير إستشاري بمجال التغذية وعلوم الأطعمة، بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية - المركز القومي للبحوث ، إن هناك بعض الأغذية تساعد علي التركيز والوقاية من النسيان والأرق خلال فترة امتحانات الطلاب من بينها الاهتمام بالبروتين لبناء عضلات الجسم وهام للنمو وتجديد خلايا الجسم وتخليق الانزيمات والهرمونات وتعزيز المناعة فيجب تناول البروتين خلال مراحل النمو وهو ايضا يساعد الجهاز العصبي للقيام بوظائفه الحيوية.

وأضافت " الحجار" أنه من جانب أخر يوفر الشعور بالشبع أثناء الصيام، لذلك يوصي بتناول اللحوم الحمراء, البيض, الكبد, اللبن ومنتجاته والسمك الدهني لإحتواء هذه الأغذية على فيتامين ب ٦ و فيتامين ب١٢ الذى يساهم فى تكوين مادة الاستيل كولين التى تمثل أحد أهم المواد الناقلة عند الوصلات العصبية والمفيدة للذاكرة كما أنه يعمل على تكوين الناقلات العصبية، وايضا تحتوي هذه الأغذية علي حمض الفوليك وهو من العناصر الضرورية لأداء الجهاز العصبى المركزى.

 

وتابعت: " كما أن تناول الخضروات الطازجة والفاكهة الغنية بالسيلينيوم ومضادات الاكسدة, المركبات النشطة حيوياً, الفيتامينات والاملاح المعدنية الهامه حيث انها تعمل على تحسين التعلم وتحسين الذاكرة مثل  القرنبيط, البروكلي,  الجزر, الفاصوليا, الفجل، وذلك إلى جانب تناول الأعشاب والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة لتقوية الذاكرة، الحفظ، عدم النسيان مثل الزنجبيل كذلك هنالك بعض الأعشاب، مثل الزعتر والقرنفل والبابونج واللافندر والقرفة مثالية لتهدئة أعصاب الجسم والعقل، حيث يمكنهم العمل كمضادات اكتئاب طبيعية ومحاربة القلق، لذلك حاول تناولها علي هيئة مشروب مغلي أو شاي.  

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واستكملت: "تتوفر الفاكهة المجففة والمكسرات بشهر رمضان مثل الزبيب, التين، اللوز، البندق, عين الجمل, القراصيا وهذه الأغذية لها فوائد صحية هامة لطلابنا الأعزاء لاحتوائها على الأملاح المعدنية وخاصة الزنك, الكالسيوم، الفوسفور، الماغنسيوم، النحاس، البوتاسيوم، المنجنيز وهي ضرورية للجهاز العصبي وبناء الخلايا العصبي وتساعد على الحفظ وتقوية الذاكرة، كما أن لها القدرة على تحسين صحة الدماغ والجهاز العصبي، بالإضافة إلى أنها غنية فيتامين ب٢و فيتامينE , يقوي جهاز المناعة في أوقات العصبية والإجهاد".

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