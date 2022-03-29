التعليم العالي: إرسال قوائم النتائج النهائية للطلاب العائدين من أوكرانيا لـ مجلس الجامعات

عقب ظهور نتائج الاختبارات..

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة القاهرة تنتهي غدا من استقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا والتي ستستقبلهم بكلية الصيدلة لأداء اختبارات تحديد المستوى، بعد أن استقبلت بعضهم بكلية الطلب البشري ، بالإضافة إلى جامعة عين شمس التي استقبلت طلاب كليات الهندسة وطب الأسنان.



وأضاف المصدر، أنه بعد الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب، ورصد النتائج ومراجعتها، سيتم إرسال قوائم النتائج النهائية لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لإعلانها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني، كما سيتم موافاة وزارة الهجرة بنسخة من النتائج لإعلانها للطلاب عبر أساليب التواصل المختلفة للوزارة مع الطلاب.



وأشار إلى أنه عقب إعلان قوائم نتائج تحديد المستوى، يتوجه الطلاب مباشرة إلى الجامعات الخاصة التى يتوافر بها أماكن شاغرة فى تخصصاتهم (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة) لاستكمال إجراءات تحويلهم إلى هذه الجامعات.