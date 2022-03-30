حضر سلطة التونة بطريقة مختلفة











قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير سلطة التونةبطريقة مختلفة.









سلطة التونة..





لتحضير الصوص :

عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة





- التونة: علبة (مصفاة ومفتتة)

- خيار : حبة (حجم متوسط، مفروم فرماً ناعماً)

- طماطم : حبة (حجم متوسط، مفرومة فرماً ناعماً)

- البصل الأخضر : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- خس : حسب الرغبة (مغسول ومفروم خشن)

- جزر : حبة (حجم متوسط، مفروم فرما ناعما)

- الزيتون : 3 حبات





طريقة التحضير





‏في وعاء، اخلطي عصير الليمون الحامض، الكمون ‏والفلفل الأسود حتى تحصلي على صلصة متجانسة.‏‏في وعاء ثانٍ، ضعي الخسّ،الخيار، البصل، الطماطم، الزيتون والتونة.‏‏أضيفي مزيج الصلصة، وقلّبي المكونات حتى تتداخل.‏‏