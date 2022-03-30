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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حضر سلطة التونة بطريقة مختلفة

صدى البلد



 


 

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،  طريقة تحضير سلطة التونةبطريقة مختلفة.


 


 

سلطة التونة..


 

لتحضير الصوص :

عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة


 

- التونة: علبة (مصفاة ومفتتة)

- خيار : حبة (حجم متوسط، مفروم فرماً ناعماً)

- طماطم : حبة (حجم متوسط، مفرومة فرماً ناعماً)

- البصل الأخضر : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- خس : حسب الرغبة (مغسول ومفروم خشن)

-  جزر : حبة (حجم متوسط، مفروم فرما ناعما)

- الزيتون : 3 حبات


 

طريقة التحضير


 

‏في وعاء، اخلطي عصير الليمون الحامض، الكمون ‏والفلفل الأسود حتى تحصلي على صلصة متجانسة.‏‏في وعاء ثانٍ، ضعي الخسّ،الخيار، البصل، الطماطم، الزيتون والتونة.‏‏أضيفي مزيج الصلصة، وقلّبي المكونات حتى تتداخل.‏‏

التونة سلطة التونة الخس عصير الليمون

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