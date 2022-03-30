حضر سلطة التونة بطريقة مختلفة

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير سلطة التونةبطريقة مختلفة.
سلطة التونة..
لتحضير الصوص :
عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)
الكمون : ربع ملعقة صغيرة
فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- التونة: علبة (مصفاة ومفتتة)
- خيار : حبة (حجم متوسط، مفروم فرماً ناعماً)
- طماطم : حبة (حجم متوسط، مفرومة فرماً ناعماً)
- البصل الأخضر : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)
- خس : حسب الرغبة (مغسول ومفروم خشن)
- جزر : حبة (حجم متوسط، مفروم فرما ناعما)
- الزيتون : 3 حبات
طريقة التحضير
في وعاء، اخلطي عصير الليمون الحامض، الكمون والفلفل الأسود حتى تحصلي على صلصة متجانسة.في وعاء ثانٍ، ضعي الخسّ،الخيار، البصل، الطماطم، الزيتون والتونة.أضيفي مزيج الصلصة، وقلّبي المكونات حتى تتداخل.