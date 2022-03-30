موسكو تحت الاختبار.. بريطانيا: خسائر كبيرة للقوات الروسية تدفعها للتراجع إلى أراضيها

صرح دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تحت الاختبار من خلال تصرفاتها وليس أقوالها.

وقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في أحد تقرير استخباراتي لها جول الوضع في أوكرانيا، أن روسيا ستناور وتركز على القصف المدفعي والصاروخي.

وأكدت وكالة الاستخبارات البريطانية، التابعة لوزارة الدفاع، أن وحدات من القوات الروسية تعرضت لخسائر كبيرة وتراجعت إلى روسيا وبلاروسيا.

وأشارت الاستخبارات العسكرية البريطانية إلى أن وحدات روسية تراجعت إلى أراضي روسيا وبيلاروسيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها والحصول على إمدادات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت بريطانيا إن تصريحات روسيا بشأن تقليص العمليات حول كييف دليل على فقدانها زمام المبادرة في أوكرانيا.

وأكد وزارة الدفاع البريطانية أن انتكاسات الجيش الروسي في هجماته ضد كييف تعني فشله بتطويق العاصمة.

وأضافت أن الجيش الروسي يدفع بقدراته العسكرية إلى دونيتسك ولوجانسك على حساب الشمال.

ويأتي ذلك بعد إعلان كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرنيا، أن وعد بلاده بخفض العمليات العسكرية حول كييف وفي شمال أوكرانيا لا يمثل وقفاً لإطلاق النار.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي في تصريحات وكالة "تاس" الروسية "هذا ليس وقفاً لإطلاق النار لكن هذا ما نطمح إليه، الوصول تدريجياً إلى تهدئة الصراع على الأقل على الجبهات تلك".

فيما أوضح نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين أنه "نظراً إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية.. تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري".

