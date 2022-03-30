عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تحت الاختبار.. بريطانيا: خسائر كبيرة للقوات الروسية تدفعها للتراجع إلى أراضيها

خسائر كبيرة للقوات
خسائر كبيرة للقوات الروسية تدفعها للتراجع إلى أراضيها

صرح دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تحت الاختبار من خلال تصرفاتها وليس أقوالها.

وقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في أحد تقرير استخباراتي لها جول الوضع في أوكرانيا، أن روسيا ستناور وتركز على القصف المدفعي والصاروخي.

وأكدت وكالة الاستخبارات البريطانية، التابعة لوزارة الدفاع، أن وحدات من القوات الروسية تعرضت لخسائر كبيرة وتراجعت إلى روسيا وبلاروسيا.

وأشارت الاستخبارات العسكرية البريطانية إلى أن وحدات روسية تراجعت إلى أراضي روسيا وبيلاروسيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها والحصول على إمدادات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت بريطانيا إن تصريحات روسيا بشأن تقليص العمليات حول كييف دليل على فقدانها زمام المبادرة في أوكرانيا.

وأكد وزارة الدفاع البريطانية أن انتكاسات الجيش الروسي في هجماته ضد كييف تعني فشله بتطويق العاصمة.

وأضافت أن الجيش الروسي يدفع بقدراته العسكرية إلى دونيتسك ولوجانسك على حساب الشمال.

ويأتي ذلك بعد إعلان كبير المفاوضين الروس في المحادثات مع أوكرنيا، أن وعد بلاده بخفض العمليات العسكرية حول كييف وفي شمال أوكرانيا لا يمثل وقفاً لإطلاق النار.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي في تصريحات وكالة "تاس" الروسية "هذا ليس وقفاً لإطلاق النار لكن هذا ما نطمح إليه، الوصول تدريجياً إلى تهدئة الصراع على الأقل على الجبهات تلك".

فيما أوضح نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين أنه "نظراً إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية.. تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري".
 

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن ​أوكرانيا​ و​روسيا القوات الروسية في أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

موضوعات متعلقة

خالد عيش : قانون العمل أعطي الموظفين حصانة ضد الفصل.. زيادة سنوية 15 % بعد تطبيق الأدنى للأجور.. والسيسي أزاح الستار عن ثوب الصعيد الجديد | حوار

أذكار بعد الصلاة المفروضة .. تغفر الذنوب وترفع الدرجات

الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ولا يرد .. احرص عليها في هذا التوقيت

أوقات يستجاب فيها الدعاء.. 17 ساعة يوميا في الشتاء يغفل عنها كثيرون

محمد منير: أنا وجيلي «كييفة» غناء ومبعرفش أقدم حاجة مستعجلة للناس| نوستالجيا

نشاطات السفارة الأردنية في القاهرة خلال عام 2021

القضية الفلسطينية في عيون الأزهر 2021.. اعتبرها مسألة وعي وهوية.. وامتداد لتاريخ أزهري طويل من الدعم والمساندة.. وحملة عالمية لتفنيد مزاعم الصهيوينة

القضية الفلسطينية في 2021 .. حملة عالمية للأزهر‏ لتفنيد المزاعم الصهيونية

ترشيحاتنا

هاني الناظر يطالب اتحاد الكرة بتقديم شكوى عاجلة لإعادة مباراة مصر والسنغال

مقتل العديد من المدنيين في قصف أوكراني لمدينتي دونيتسك وجورلوفكا

تغير بأغلب البنوك.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 30 مارس 2022

تعديل مواعيد عمل النقل العام في القاهرة خلال شهر رمضان.. تفاصيل

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه..عقوبات رادعة تواجه المتهمين بـ نشر أخبار كاذبة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-3-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ