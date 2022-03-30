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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل العديد من المدنيين في قصف أوكراني لمدينتي دونيتسك وجورلوفكا

مقتل مدنيين بقصف
مقتل مدنيين بقصف أوكراني لمدينتي دونيتسك وجورلوفوفكا

قالت قيادة القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، إن أحد المدنيين لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح بعد انهيار سقف مبنى سكني في دونيتسك نتيجة قصف أوكراني للمدينة.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ في الجمهورية، أنه تم إجلاء 29 شخصا من المبنى الواقع في شارع بينتيرا، بما في ذلك طفلين وتم نقل أحدهما وعمره سنة ونصف إلى المستشفى.

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ووفقا لبيان القيادة، أطلقت مدفعية التشكيلات المسلحة الأوكرانية عشر قذائف من عيار 122 ملم على منطقة كيروفسكي في دونيتسك في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقصفت القوات الأوكرانية كذلك الليلة الماضية مدينة جورلوفكا، وأسفر ذلك عن تدمير 16 منزلا.


وقالت القيادة في بيانها: "تسبب القصف الليلي على جورلوفكا من مواقع المسلحين الأوكرانيين، بتدمير 16 منزلا. ووفقا للبيانات الأولية قتل اثنان من المدنيين".

أوكرانيا روسيا دونيتسك جورلوفكا بوتين

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