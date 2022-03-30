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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم مطروح يبحث آلية تنظيم امتحانات الصف الرابع الابتدائي وتفعيل المتابعة الميدانية

وكيل تعليم مطروح يبحث تنظيم امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع

 

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية و موجهي عموم المواد الدراسية بالقاعة الكبري بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وصباح نصر مدير عام الشئون المالية والإدارية .

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تناول شحاته خلال الإجتماع انضباط العمل والتزام العاملين بالإدارات التعليميه بالتعليمات الصادرة من المديرية كذلك آلية تنظيم الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي بجميع الإدارات التعليمية وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن .

ووجه وكيل تعليم مطروح مدير الشئون المالية خلال الإجتماع بتحديد اسباب تأخير صرف بعض مستحقات المعلمين في الادارات وسرعة حل المشاكل المتعلقة بذلك   و كذلك وضع ضوابط محددة باجراءات الصرف الخاصة بمستحقات معلمي السركي وإرسالها للإدارات التعليمية مع الالتزام الكامل بتنفيذها.

وشدد وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي مديري الإدارات بضرورة متابعة العملية التعليمية بشكل جدي لتحقيق الانضباط والالتزام بمدارس مطروح مع مواصلة القيام بجولات مفاجئة لضبط مسار العملية التعليمية بالمدارس

وأشار شحاته أن تعليم مطروح قام بتفعيل محتوي الكتاب الدوري الوزاري الخاص بإدارة المتابعة ورؤساء أقسام المتابعة بالإدارات التعليمية من خلال الإعلان عن هذه الوظائف الاشرافية وفق الضوابط المحددة في الكتاب الدوري

وأكد أن المديرية أتخذت كافة الإجراءات لتفعيل الكتاب الدورى ٤ لسنه ٢١ پشأن دمج إدارتى المتابعة و تنسيق المتابعة من أجل توحيد الجهود نحو متابعة أفضل للعملية التعليمية .

وأختتم مدير المديرية الاجتماع بتقديم التهنئة  للحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك متمنيا من الله أن يعم الخير والرخاء والازدهار دوما مصرنا الحبيبة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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