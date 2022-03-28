أسعار مخفضة 20٪.. محافظ مطروح يفتتح معرض أهلا رمضان.. صور

استمرار فتح معارض أهلا رمضان في مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين ، معرض" أهلًا رمضان بشارع علم الروم استمرارا لفتح مزيد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والاساسية بأسعار مخفضة بنسبة ٢٠% للتخفيف عن المواطنين استعدادا لحلول الشهر الكريم بحضور المحاسب حسن الشيباني مدير عام تموين مطروح وجمال حماد عن الغرفة التجارية بمطروح ، وعدد من مديرى المديريات والادارات المعنية .

وتفقد محافظ مطروح منتجات المعرض من السلع و المواد الغذائية والتأكد من جودتها واسعارها المخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق ، ضمن 22 معرضا لبيع السلع الغذائية المخفضة برمضان على مستوى المحافظة مع التأكيد الإعلان عن الأسعار والالتزام بها والتواصل الدائم مع إذاعة مطروح الاقليمية والصفحة الرسمية لمحافظة لاطلاع المواطنين عليها.

وشدد على ضرورة توافر كافة السلع واللحوم الطازجة بجودة عالية وبأسعار مخفضة ،مشيراً إلى أنه يتابع عمل المعارض التى تم افتتاحها ومدي الالتزام بالأسعار المعلنة للتخفيف عن المواطنين ، والدفع بسيارات القوافل التى ستجوب جميع المناطق يومياً للتأكد من جودة السلع المعروضة المطروحة والإلتزام بقيمة التخفيض المقررة تيسيرا على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة لهم خلال الشهر الكريم.

محافظ مطروح يتفقد معرض اهلا رمضان

محافظ مطروح يتفقد معرض اهلا رمضان