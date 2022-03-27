شعيب: عدم وجود أوراق ثبوتية والتسرب من التعليم أهم مشاكل المرأة بمطروح

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، احتفالية المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2022 واللاتى تم اختيارهن من خلال مديرية التضامن الاجتماعى ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام للمحافظة.



ووجه محافظ مطروح، فى كلمته، تحية تقدير وإعتزاز لكل أم مثالية وامرأة بمطروح لدورها العظيم مع تضحياتها ومشاركتها الفعالة فى بناء الوطن بما تحمله من أسمى معانى التضحية والفداء.

وأكد اهتمام الدولة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات كذلك تحية إجلال وتعظيم لأمهات الشهداء الذين قدموا أبنائهم فداء للوطن.

كما وجه محافظ مطروح الشكر للجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة وفقا لضوابط وزارة التضامن الاجتماعى أو وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة و التوجيه لمديرية التضامن ومجالس المدن بالمحافظة بحصر جميع قصص كفاح الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة واللاتى لم يسعفهن التقدم للمسابقة و التأكيد على الاعلان المسبق عنها تحقيقا للشفافية و المساواة بين الجميع .

واشار الى أن المرأة بمحافظة مطروح، استطاعت خاصة في بعض المدن تبؤ المناصب والحصول على الشهادات العلمية إلا أن هناك في قلب الصحراء من يحتجن إلى نظرة أوسع وأشمل مع إحترامنا لكافة العادات والتقاليد فمشكلات ساقطات القيد وتسرب الفتيات من التعليم والزواج المبكر.والأوراق الثبوتية للزواج وغيرها من حقوق للمرأة تحتاج منا إلى تضافر كافة الجهود.. التنفيذية والأمنية ..وقبلهما الجهود الشعبية من خلال القيادات الطبيعية من عمد ومشايخ وشباب مع إيمانهم بضرورة مواجهتها والعمل على حلها ووضع المقترحات العملية لسرعة حلها وتأكيد تقديم المحافظة لكافة الدعم المادى والمعنوى لدور المرأة الحدودية ومنحها حق العمل في الميادين المختلفة و حقها في التعليم و الصحة، و تحويلها إلى قوة مؤثرة بالفعل من خلال مشاركتها في الحياة السياسية، وحتى تصبح طاقة منتجة في المجتمع تأكيداً لاهتمام القيادة السياسية بدعم وتعزيز دور المرأة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن في جميع الانحاء.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية وغنائية ،و مسرحية عن الأم شارك فيها كل من كورال مديرية التربية والتعليم ومدرسة الحرية وأكاديمية مطروح للغة الاشارة ، وذلك بقاعة مركز كليوباترا الترفيهى .

وقام محافظ مطروح خلال الحفل بتسليم شهادات التقدير للامهات المثاليات وهن السيدة فاطمة خميس على حسن، الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة مطروح وكل من السيدة (عازة على محمد مرسى بالأم المثالية على مستوى مركز الضبعة، والسيدة فوزية عبد العليم الأم المثالية على مستوى مركز الحمام، والسيدة عطيات فتح الله عبد الرحيم من مركز سيوة، والسيدة مريم صدقى أم مثالية لابن من ذوي الهمم،وتكريم الأمهات المثاليات عن وحدة تكافؤ الفرص على مستوى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ، هن: السيدة عطيات محمد رزق عوض والسيدة هيام سعيد سيد عليوة، والسيدة زينب على الميهى، والسيدة صبحية عبد اللطيف محمد، والسيدة ياسمين عبد اللطيف موسى. كما تم منح المكرمات مبالغ ماليةو هدايا عينية مهداة من الشركات المشاركة فى الاحتفالية ، وكذلك منح عدد (2) عمرة أحدهما للأم المثالية الاولى على مستوى المحافظة مع اختيار الأخرى بالقرعة العلنية من بين الامهات المثاليات بوحدة تكافؤ الفرص .

في نهاية الاحتفالية وجه المحافظ الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية والشركات المساهمة لإدخال السعادة علي الأمهات.

حضر الاحتفالية الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشــرف إبراهيم سكرتير عام المحافظــة والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب ،والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والقيادات الدينية الاسلامية والمسيحية بمطروح ومديرى المديريات والادارات المعنية و أُمهات مطروح المكرمات وأسرهن.

محافظ مطروح يكرم الأمهات المثاليات