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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مثل البشر تمامًا.. روبوت ينجح في تقشير الفاكهة| شاهد

روبوت ينجح في تقشير
روبوت ينجح في تقشير ثمرة الموز

عرض برنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع على فضائية "الأولى"، مقطع فيديو يرصد روبوت مدرب على تقليد السلوك البشري ينجح في تقشير الفاكهة. 


وأضاف المقطع أن الروروتات أصبحت تنافس الإنسان البشري في بعض الأعمال المنزلية، مثل تقشير الخضروات والفاكهة، والطبخ، على الرغم من صعوبة الأمر عليهم.


وأشار المقطع إلى أن هناك بعض من العلماء اليبانيين اخترعوا روبوتات تقوم بهذا العمل وبكل سهولة، حيث قاموا بتطوير مجموعة من الروبوتات وتدريبهم على تقليد سلوك البشر حتى نجحوا في تقشير ثمرة الموز خلال 3 دقائق.


وتابع المقطع أن أحد العلماء اهتم بالأمر، ونفذ التجربة، وأتى بـ عدد كبير من ثمرة الموز، ومكث يدرب الروبوتات على تقشيره، لمدة 13 ساعة، مما قام العالم بتسهيل المهمة على الروبوت، وتدريبه على تقسيم ثمرة الموز إلى 9 مراحل.


ونوه أن هناك باحثيين من جميع بلدان العالم، يعملوون الآن على دراسة وتطوير الروبوتات لتعزيز خدماتها خلال السنوات القادمة.   

روبوت تقشير الفاكهة برنامج صباح الخير يامصر فضائية الاولي تقليد السلوك البشري

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