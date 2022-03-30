مجلس النواب يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان

أرسل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المبارك ،وذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وجاء نص البرقية على النحو التالى :

"تحتفل الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وننتهز هذه المناسبة الطيبة لنتقدم إلى شعب مصر، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بخالص التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الدينية الجليلة، راجين المولى عز وجل أن ينعم علينا بالخير والبركات، وأن يكلل مسعانا وجهودنا فى خدمة شعب مصر بالنجاح لبلوغ أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.

وكل عام وحضراتكم بخير، ومصر وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير"