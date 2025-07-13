ليفربول يدخل سباق التعاقد مع رودريجو تحسبًا لرحيل لويس دياز

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي ليفربول أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد، لينضم إلى قائمة الأندية الراغبة في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، والتي تشمل أيضًا آرسنال وبايرن ميونخ.

ليفربول يشترط رحيل دياز للمضي في صفقة رودريجو

ورغم اهتمام “الريدز” بضم رودريجو، إلا أن الصحيفة أكدت أن إدارة ليفربول لن تتخذ أي خطوة رسمية في هذا الاتجاه، ما لم يرحل الجناح الكولومبي لويس دياز عن صفوف الفريق. وتشير المصادر إلى أن دياز منفتح على فكرة الرحيل، في ظل اهتمام كل من برشلونة وبايرن ميونخ بخدماته.

رودريجو لم يتلق عروضًا رسمية بعد

حتى الآن، لم يتلق ريال مدريد أي عروض رسمية للتعاقد مع رودريجو، رغم التكهنات المتزايدة بشأن مستقبله. وأفادت الصحيفة أن النادي الملكي حدد سعرًا لا يقل عن 100 مليون يورو للاستغناء عن خدمات الجناح البرازيلي، الذي يُعد من الأسماء البارزة في الفريق.

رغبة رودريجو بالبقاء تُعقد المشهد

ورغم الشكوك المحيطة بمستقبل رودريجو، فإن اللاعب أعرب في وقت سابق عن رغبته في البقاء مع ريال مدريد، مؤكدًا سعيه للاستمرار في تقديم أداء قوي والمساهمة في النجاحات المستقبلية للنادي. ومع ذلك، فإن التحركات المتوقعة في سوق الانتقالات قد تؤدي إلى تغييرات مفاجئة في موقف النادي واللاعب.

صيف ساخن بانتظار رودريجو

مع تزايد اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، قد يشهد الصيف الجاري تطورات حاسمة بشأن مستقبل رودريجو، في حال وصل عرض مناسب يرضي إدارة ريال مدريد ويلبي طموحات اللاعب.