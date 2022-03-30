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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علامات تدل علي إصابة الشخص بالفصام ..الصحة النفسية توضح

ارشيفية
ارشيفية

نشرت الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة  والسكان، معلومات عن أعراض  الفصام لدي وطرق العلاج.

وأوضحت  الصحة النفسية ، إن الفصام هو اضطراب يشعر فيه الشخص إن ما يمر به غير متوافق مع الواقع الذي يراه  الآخرون. 

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وأشارت  الصحة النفسية إلي أن العرض الأساسي في الفصام يسمي الذهان: على سبيل المثال, أن تري  أو تسمع أو تصدق أشياء غير صحيحة بالنسبة للآخرين كما أنه من الممكن الشعور  بالتشوش أو الانهيار أو إنك تنعزل. 

 

وشددت الصحة النفسية علي  أن الفصام مرض خطير ولكن يمكن علاجه. يظهر عادةً بين سن 15 و 35 عامًا ، كما السبب غير معروف ، ولكن هناك عوامل تقوم بزيادة احتمالية الإصابة بيه ابرزها “اذا  كان أحد الوالدين مصابًا به ، أو مشكلات تعاطي المخدرات والكحوليات ” 

وأوضحت الصحة النفسية إن الإصابة بالفصام  ليس معناه إن لدي المصاب شخصيتين كما ما هو شائع. 

الأعراض الشائعة لاضطراب الفصام:

الهلاوس: وهو عبارة عن رؤية او حس او شم او سماع أشيءإنك تشوف أو تحس أو تشم أو تسمع حاجات غير موجودة.

  • الضلالات أو الأوهام : إنك الايمان بأشياء غير واقعية للآخرين، على سبيل المثال ضلالات الشك أو الارتياب وأن في مؤامرة ضدك أو الشعور بأن في أحد يقوم بمراقبتك أو أن حياتك في خطر.
  • تفكير مشوش وصعوبة في التركيز.
  • الشعور أن هناك شيء ما خارج نفسك يتحكم فيك وفي تصرفاتك.
  • عدم القيام بالأنشطة العادية مثل الاستحمام أو ارتداء الملابس النظيفة أو مقابلة الأصدقاء.

 

واشارت الصحة النفسية الي انه في الغالب الأشخاص المحيطين بالشخص يلاحظوا  الأعراض قبل أن يلاحظها الشخص .

إزاي الفصام بيتعالج؟

العلاج الدوائي: وهناك أدوية عبارة عن مضادات الذهان يقوم بوصفها الطبيب النفسي.

العلاج المعرفي السلوكي للذهان: وهذا نوع من العلاج بالكلام  يساعد في مراجعة الأفكار والمعتقدات والمشاعر والسلوكيات.

 

مجموعات الدعم والتثقيف النفسي بخصوص أعراض الاضطراب وإزاي نتعامل معاه.

الفصام الصحة النفسية اضطراب الشخص الشعور

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