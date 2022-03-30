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رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة

نقيب البيطريين
نقيب البيطريين

أدلى الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين بصوته في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ونقابة قنا الفرعية.

صرح نقيب عام الأطباء البيطريين أن العملية الانتخابية مستمرة في النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي في كافة اللجان الانتخابية.

وشهدت الانتخابات إقبالا هادئا في الساعات الأولى من فتح باب التصويت، وزاد الإقبال بعد الظهيرة  نظرا لإجراء الانتخابات في يوم عمل، واتجاه كثيرا من الأطباء بعد انتهائهم من أعمالهم للجان.

وتستمر اللجان في استقبال الأطباء البيطريين الراغبين في المشاركة في التصويت حتى السادسة مساء اليوم.

وقد انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022.

وأعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين إجراء عمليات التصويت بالانتخابات اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وبحسب النقابة العامة للأطباء البيطريين، تُجرى عمليات الاقتراع في 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة بالقاهرة، تحت إشراف ومشاركة 40 مستشارا من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظفا من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين.

وأكدت لجنة الإشراف على الانتخابات ضرورة الالتزام:

  • عدم وجود دعاية انتخابية بكافة أشكالها داخل مقار الاقتراع.
  • ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت اللجنة إلى أنه:

  • يُسمح للمرشحين بالمرور على اللجان الفرعية ومتابعة عملية الفرز.
  • للمرشح أن ينيب عنه في كل أو بعض تلك الإجراءات مندوبا عنه من المُقيدين بكشوف الناخبين بالمحافظة، بموجب تفويض معتمد من اللجنة العليا.
  • يقتصر دور المندوب فقط على الرقابة والمتابعة دون التدخل فى سير العملية الانتخابية.
  • ضرورة سداد الأطباء البيطريين لاشتراكات النقابة حتى نهاية العام 2021، للمشاركة بالتصويت.
  • ويُسمح للعضو غير المسدد للاشتراكات بالتصويت بموجب تقديم إيصال سداد من خلال خدمة "فوري" مبين به بيانات سداد الاشتراك.
  • إتاحة رابط يُمكن أعضاء الجمعية العمومية من الاستعلام عن قيمة المبالغ المالية المُستحقة من خلال: https://whitex-eg.com/index.php.
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