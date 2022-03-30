عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لماذا يجب تناول المانجو عصيرا أو شرائح؟.. اعرف السبب

صدى البلد

من المعروف أن الفواكه الموسمية صحية للغاية، لأنها تساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض التي تضعف المناعة،  لذلك  يقترح الخبراء تناولها بانتظام.

ومع اشتداد الصيف ، أشارت دراستان جديدتان إلى أن تناول المانجو يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة للفرد من خلال التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، وكذلك منع الأمراض المزمنة في الكلى ، إلى جانب اضطرابات نمط الحياة الأخرى.

في حين أن المانجو ، الملقب بملك الفواكه ، ينصح مرضى السكر في كثير من الأحيان بتجنبها ، إلا أن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يساعد في تجنب مضاعفات الأمراض المزمنة ، حسبما ذكرت الدراسات المنشورة في المغذيات والتغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية .

وفقا للدراسة المنشورة في Nutrients، ارتبط استهلاك المانجو المنتظم بنتائج إيجابية في تناول المغذيات وجودة النظام الغذائي والوزن.

كما أشارت إلى أن الأطفال الذين يتناولون المانجو بانتظام يتناولون كميات أكبر من فيتامينات A و C و B6 المعززة للمناعة ، وكذلك الألياف والبوتاسيوم. وأظهرت الدراسة أيضًا نتائج مماثلة لدى البالغين مع الاستهلاك المنتظم المرتبط بانخفاض تناول السكر والصوديوم.

هل هناك علاقة بين النظام الغذائي والأمراض المزمنة؟ 

تكشف هذه الدراسة أن كلا من الأطفال والبالغين الذين يتناولون المانجو يميلون إلى الحصول على جودة نظام غذائي أفضل بشكل عام إلى جانب تناول كميات أكبر من الألياف والبوتاسيوم مقارنة بأولئك الذين لا يأكلون المانجو. من المهم أيضًا أن تتناسب المانجو مع العديد من المأكولات المتنوعة.

يتم استهلاك الفاكهة الكاملة بأقل من اللازم ، ويمكن أن تشجع المانجو على استهلاك الفاكهة ، لا سيما بين المجموعات السكانية المتزايدة والمتنوعة".

أشارت دراسة أخرى نشرت في مجلة التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن تناول وجبات خفيفة من المانجو يرتبط بتحكم أفضل في الجلوكوز وتقليل الالتهابات في الجسم.

يجب على المرء أن يستهلك المانجو لثلاثة أسباب أساسية: أنها فواكه محلية، كما أنها موسمية، و متوافقة وراثيًا مع أجسامنا: "يمكنك تناول المانجو على شكل مخلل أو  شرائح ، او عصير. 

علاوة على ذلك ، فإن البوتاسيوم والمغنيسيوم في المانجو يسمحان للجسم بالحفاظ على الأوعية الدموية مسترخية.

يتم تحميل المانجو أيضًا بالمانجيفرين ، الذي يحمي خلايا القلب من الالتهاب.

وتحتوي الفاكهة السحرية على فيتامين (أ) الذي يحسن الرؤية ويقلل من أعراض جفاف العين". 

أفضل مانجو الفوائد الصحية لبذور المانجو المانجو فوائد المانجو المانجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

السيسي وزيلينسكي يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة الأوكرانية ومستجدات مسار المفاوضات

استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

100 مليون يحبونك|أحمد موسى لـ محمد صلاح : لن نقبل باعتزالك ..فيديو

ترشيحاتنا

علي جمعة: أبو العينين صاحب فكرة برنامجي على صدى البلد رمضان 2022

البرهان: متفائلون بشأن قضية سد النهضة ورجاؤنا الوصول إلى اتفاق قريب ..فيديو

أوكرانيا تلجأ إلى الهند لإنهاء الحرب مع روسيا.. تفاصيل

وزير التعليم : اعتمدنا زيادة جديدة بمكافأة الامتحانات لتحقيق "الرضا الوظيفي"

البرهان : نشكر مصر وقيادتها على تقديم الدعم للسودان.. فيديو

بخجل منهم.. راغب علامة : بعض الأصوات الجديدة لا شكل ولا صوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ