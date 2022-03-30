لماذا يجب تناول المانجو عصيرا أو شرائح؟.. اعرف السبب

من المعروف أن الفواكه الموسمية صحية للغاية، لأنها تساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض التي تضعف المناعة، لذلك يقترح الخبراء تناولها بانتظام.

ومع اشتداد الصيف ، أشارت دراستان جديدتان إلى أن تناول المانجو يمكن أن يساعد في تحسين الصحة العامة للفرد من خلال التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، وكذلك منع الأمراض المزمنة في الكلى ، إلى جانب اضطرابات نمط الحياة الأخرى.

في حين أن المانجو ، الملقب بملك الفواكه ، ينصح مرضى السكر في كثير من الأحيان بتجنبها ، إلا أن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يساعد في تجنب مضاعفات الأمراض المزمنة ، حسبما ذكرت الدراسات المنشورة في المغذيات والتغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية .

وفقا للدراسة المنشورة في Nutrients، ارتبط استهلاك المانجو المنتظم بنتائج إيجابية في تناول المغذيات وجودة النظام الغذائي والوزن.

كما أشارت إلى أن الأطفال الذين يتناولون المانجو بانتظام يتناولون كميات أكبر من فيتامينات A و C و B6 المعززة للمناعة ، وكذلك الألياف والبوتاسيوم. وأظهرت الدراسة أيضًا نتائج مماثلة لدى البالغين مع الاستهلاك المنتظم المرتبط بانخفاض تناول السكر والصوديوم.

هل هناك علاقة بين النظام الغذائي والأمراض المزمنة؟

تكشف هذه الدراسة أن كلا من الأطفال والبالغين الذين يتناولون المانجو يميلون إلى الحصول على جودة نظام غذائي أفضل بشكل عام إلى جانب تناول كميات أكبر من الألياف والبوتاسيوم مقارنة بأولئك الذين لا يأكلون المانجو. من المهم أيضًا أن تتناسب المانجو مع العديد من المأكولات المتنوعة.

يتم استهلاك الفاكهة الكاملة بأقل من اللازم ، ويمكن أن تشجع المانجو على استهلاك الفاكهة ، لا سيما بين المجموعات السكانية المتزايدة والمتنوعة".

أشارت دراسة أخرى نشرت في مجلة التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن تناول وجبات خفيفة من المانجو يرتبط بتحكم أفضل في الجلوكوز وتقليل الالتهابات في الجسم.

يجب على المرء أن يستهلك المانجو لثلاثة أسباب أساسية: أنها فواكه محلية، كما أنها موسمية، و متوافقة وراثيًا مع أجسامنا: "يمكنك تناول المانجو على شكل مخلل أو شرائح ، او عصير.

علاوة على ذلك ، فإن البوتاسيوم والمغنيسيوم في المانجو يسمحان للجسم بالحفاظ على الأوعية الدموية مسترخية.

يتم تحميل المانجو أيضًا بالمانجيفرين ، الذي يحمي خلايا القلب من الالتهاب.

وتحتوي الفاكهة السحرية على فيتامين (أ) الذي يحسن الرؤية ويقلل من أعراض جفاف العين".