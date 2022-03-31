بسنت شوقى في أحدث جلسة تصوير برفقة محمد فراج

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمد فراج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت بسنت، بإطلالة مثيرة للجدل من خلال ظهورها فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها مرتدية بدلة كلاسيك وهوما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها وأناقتها.



قالت الفنانة بسنت شوقي إنها متحمسة للمشاركة في مسلسل "كمال اصطناعي" المقرر إذاعته على محطة راديو إنرجي خلال شهر رمضان، وهي تجربتها الإذاعية الأولى.



وأشارت بسنت شوقي في تصريحات لها، إنها كانت متشوقة لتقديم عمل إذاعي منذ فترة طويلة وخوض تجربة "الفويس أوفر" لكن الفرص لم تكن متاحة أمامها، حتى عرض عليها المشاركة عبر راديو إنرجي.



ووصفت بسنت شوقي فكرة مسلسل "كمال اصطناعي" أنها لذيذة ومختلفة، والسيناريووالحوار المكتوب للعمل مليء بالمواقف والجمل الكوميدية، وهي متشوقة لخوض هذه التجربة ومتحمسة لمعرفة رد فعل الجمهور.



وأوضحت بسنت أنها ستحتاج لبذل جهد للتمثيل بصوتها أكثر من التعبيرات الجسدية التيتوفرها الكاميرا، مشيرة إلى أن الإعلامية زهرة رامي مخرجة العمل شجعتها على التجربة كثيرا، وشرحت لها المطلوب بطريقة مبسطة.



وكشفت بسنت شوقي عن حبها لسماع الراديو خاصة في رمضان، مشيرة إلى أن الإذاعة تقدم الفنان بشكل مختلف للجمهور، موضحة أن سيناريو كمال اصطناعي مشجع على تقديمه كفيلم أو مسلسل تلفزيوني أيضا.



ويعد مسلسل كمال اصطناعي هو العمل الأول الذي تشارك فيه بسنت شوقي مع محمد فراج إذاعيا، بعد زواجهما، المسلسل من إخراج زهرة رامي، وكتبه الشاعر مصطفى إبراهيم، وتدور أحداثه في إطار فانتازيا.

186C578B-45DB-49BC-986C-5EE4861449FB

A1AEA2CD-0B96-4B5A-AB6C-8309AB3A93EA

B01062EE-ABFC-442D-9A0E-9C91FADC409A