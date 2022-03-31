موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه فريق الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وساجرادا غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الزمالك وساجرادا عبر قناة بي إن سبورتس بالاضافة لقناة اون تايم سبورت الأرضية بتعليق مؤمن حسن

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث وقبل الأخير برصيد ثلاث نقاط

وفشل الزمالك في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وثلاث تعادلات ذهابا وإيابا مع بترو أتليتكو بالإضافة إلى ساجرادا

ويحتل فريق الوداد المغربي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بترو أتليتكو صاحب المركز الثاني.

مسحة طبية للفريق قبل مواجهة ساجرادا

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

ويأتي ذلك كإجراء احترازي متبع قبل المباريات الإفريقية بـ ٤٨ ساعة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي "كاف".

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.