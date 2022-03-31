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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 182 يوما إبهارا.. إسدال الستار على إكسبو 2020 دبي

الإمارات
الإمارات

يسدل «إكسبو 2020 دبي» اليوم، الخميس، عند منتصف الليل، الستار على فعالياته التي استمرت 182 يوماً من الإبهار والجمال بحفل ختامي يبهر العالم يقام في ساحة الوصل، القلب النابض لأول إكسبو دولي يقام في المنطقة، ليودع هذا الحدث العالمي بنجاح منقطع النظير، وحنين لدورة قادمة.

وسيضفي نجوم الفن العالميون من أمثال كريستينا أغيليرا ونورا جونز ويويو ما، أجواءً ساحرة على المكان المبهر، فضلاً عن وجود أكثر من 20 شاشة ضخمة موزعة في أرجاء موقع إكسبو 2020 دبي، تشمل المنصات الرئيسية، وحديقة الاحتفالات، وأجنحة دول متنوعة لتمكين الجميع من الاستمتاع بالعروض، وتتواصل الاحتفالات طوال الليل، بمجموعة من العروض الرئيسية الكاملة، التي يقدمها كل فنان على حدة على منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم. وفق صحيفة الخليج.

وتبدأ الأمسية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الفتاة الإماراتية الصغيرة التي شاركت في فعاليات الحفل الافتتاحي، والتي تصحب الجمهور في رحلة آسرة أخرى فعلى مدار 182 يوماً، نمت الفتاة، وتعلمت، وتواصلت مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة قبل أن تتحلى بكامل إمكاناتها.

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