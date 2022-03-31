طوابير طويلة لإجراء فحوصات كورونا فى شنغهاي الصينية.. فيديو

عرضت فضائية “العربية” فيديو لطوابير طويلة لإجراء فحوصات كورونا فى شنغهاي الصينية.

في سياق متصل، أعلنت الصين أكبر إغلاق تام لواحدة من أكبر مدنها وأهمهم من الناحية المالية وذلك مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يجعل التفشي الحالي هو الأكبر منذ ظهور الوباء في ووهان الصينية، قبل أكثر من عامين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتواجه شنجهاي، المركز المالي الهام للصين، موجة جديدة من الإصابات منذ ما يقرب من شهر، على الرغم من أن أعداد الحالات ليست عالية وفقا لبعض المعايير الدولية.

وقاومت السلطات إغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة تجنبا لزعزعة استقرار الاقتصاد، ولكن يبدو أنها غيرت مسارها بعد أن سجلت شنجهاي أعلى عدد يومي من الإصابات يوم السبت، منذ الأيام الأولى للوباء.

وسيتم إغلاق مدينة شنجهاي على مرحلتين على مدار تسعة أيام، فإغلاق المدينة سيكون بإخضاع الجانب الشرقي من المدينة للقيود من يوم أمس، الاثنين، حتى 1 أبريل، والجانب الغربي من 1 إلى 5 أبريل.

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