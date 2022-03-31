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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دراما رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

فى بيتنا روبوت
فى بيتنا روبوت

يشارك المسلسل الكوميدى “فى بيتنا روبوت ٢" فى المارثون الرمضان 2022 ،بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل والذي عرض العام الماضى خارج السباق الرمضاني .

ويعد مسلسل “فى بيتنا روبوت ٢ ” من أكثر الأعمال الكوميدية التى ينتظرها الجمهور فى رمضان 2022 . 

ويرصد صدى البلد فى السطور التالية التفاصيل الكاملة لـ مسلسل “فى بيتنا روبوت ٢"..

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت 

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

برومو مسلسل فى بيتنا روبوت٢ وقنوات العرض 

ويعرض مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ على شاشة قناة الحياة  وعرضت القناة البرومو الرسمى للمسلسل وظهر فى البرومو الإعلامى شريف مدكور ، والذى من المقرر ان يظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقة ضمن الأحداث .

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هشام جمال يشارك بوستر مسلسل في بيتنا روبرت 2

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شيماء سيف تشوق الجمهور لـ مسلسل "في بيتنا روبوت2"

البوستر الرسمى لمسلسل فى بيتنا روبوت ٢

كشف المنتج هشام جمال عن البوستر المبدئى لمسلسل “فى بيتنا روبوت” عبر حسابه بموقع انستجرام .

وكتب هشام جمال : في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله استنوا البوستر الرسمي اللي فيه كل الأبطال والإعلان قريبا جدا إن شاء الله.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي،

 

 

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