الطريق كله ألغام.. كارثة تواجه حياة الأوكرانيين والسر في سياراتهم.. فيديو

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو يظهر ألغاما وضعت بشكل مائل على طريق رئيسي أمام السيارات الأوكرانية مما يهدد حياة قائديها بالخطر.

ويظهر مقطع الفيديو لقطات مروعة تبين السائقين يصطفون بسياراتهم بحيث تكون إطاراتها موازية للألغام، حيث يتحركون ببطء بمركباتهم إلى الأمام فوق الألغام.

ويعبر السائقون الطريق واحداً تلو الآخر، حيث يتنقلون في سياراتهم عبر حقل الألغام في منطقة كييف أوبلاست بمدينة هورودينكا الأوكرانية مقتربين من الموت.

وتغطي الألغام العرض الكامل للجسر، حيث تم وضعها في صفوف مائلة مما يعني أن أي مركبة تعبر في خط مستقيم من المحتمل أن تنفجر وتدمر بمن فيها.

وفي مقطع الفيديو المثير للأعصاب، تظهر قائمة انتظار من السيارات وهي مسحوبة إلى جانب الطريق المكون من حارتين، حيث ينتظر السائقون بصبر دورهم لقيادة سياراتهم فوق الامتداد الملغوم بشدة.

وتظهر 3 معابر في اللقطات صورها شخص يقف على الجانب الآخر من المناجم إلى حيث تقف السيارات في طابور.

ويجر السائق الأول سيارته وهو يصطف عربته حتى حقل الألغام قبل أن يدفع بشجاعة إلى الأمام محافظاً على إطاراته بأمان على جانبي صف منحنٍ من المتفجرات.

وتمر 4 ألغام أسفل السيارة والمقطورة قبل أن ينجح السائق في العبور إلى الجانب الآخر دون أي خدش.

وحسب الصحيفة البريطانية، يأتي الفيديو بعد أن ذكرت مجموعة حقوقية أن القوات الروسية تستخدم الألغام المضادة للأفراد المحظورة خلال غزوها لأوكرانيا.

ويمكن أن تكون عملية إزالة الألغام في بلد ما بعد الحرب لجعلها آمنة للاستخدام البشري مرة أخرى عملية طويلة وشاقة.

وتظل الألغام المفقودة مخفية لسنوات، حيث يمكن للمواطنين المدنيين القيادة أو السير فوقها، مما يجعلها مناطق خطرة لأجل طويل.