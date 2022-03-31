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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لأول مرة..صنع منقار لطائر البوقير بعد إصابته بسرطان في أمريكا..صور

صنع منقار لطائر البوقير
صنع منقار لطائر البوقير بعد إصابته بسرطان في أمريكا

نجح الأطباء ومهندسو الطب الحيوي في زراعة أول منقار بديل لطائر البوقير البالغ من العمر 25 عاماً لأول مرة في الولايات المتحدة والثانية في العالم. 

وحسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الخميس، فإن طائر البوقير الذي يسمي «كريسنت» كان يعاني من «سرطان الخلايا الحرشفية»، وهو شكل من أشكال سرطان الجلد، في الجزء العلوي من منقارها - المعروف أيضًا باسم الكابينة- وغالباً يتسبب في موت الحيوانات، لكن ليس للبشر. 

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وبديلاً عن الجراحة الخطرة التي ستترك الجيوب الأنفية للطائر عرضة للعدوى البكتيرية استخدم الأطباء طابعة ثلاثية الأبعاد لصنع منقار مطبوع وبديل لطائر البوقير الذي يعيش في حديقة «ZooTampa» في ولاية فلوريدا الأمريكية. 

وفقًا لبحث علمي فإن متوسط ​​وقت البقاء على قيد الحياة للطيور بمجرد إصابتها بالمرض هو 357 يوماً، لكن المتخصصون هنا استخدموا تقنية ثلاثية الأبعاد في علاج  الطائر الملون - الموجود عموماً في جنوب شرق آسيا بنفس التقنية التي تستخدم على البشر. 

وقالت الطبيبة البيطرية المعاونة الدكتورة، كندرا بيكر ، التي تعمل في حديقة الحيوان، في «بيان صحفي» إن المحادثات المستمرة مع أطباء الأورام ومتخصصوا التصوير كانت جهدًا شاملاً.

وأثبتت تقنية التصوير الطبي المعروفة باسم التصوير المقطعي المحوسب (CT) أن إزالة الورم من منقار كريسنت سيوفر أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.

 

مهندسو الطب الحيوي زراعة أول منقار البوقير الولايات المتحدة طائر البوقير سرطان الخلايا الحرشفية الكابينت ZooTampa

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