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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تدمير 19 وكراً للإرهابيين و6 أنفاق والعثور على 5 منازل مفخخة

العراق
العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية ، الخميس، النتائج النهائية لعملية "الإرادة الصلبة" على مدى ثلاثة أيام الماضية.
 
وقالت الخلية في بيان لها  إنه "على مدى ثلاثة أيام الماضية بذلت القطعات الامنية جهود متميزة ومهنية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة لتحقيق الأهداف المرسومة لعملية "الإرادة الصلبة " والتي شاركت فيها قطعات قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الانبار، في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".
 
وأضافت "حيث كانت النتائج النهائية لهذه العملية هي الآتي:- تدمير  19 وكراً للإرهابيين و6 أنفاق والعثور على 3 عجلات مفخخة و3 أخرى متروكة و5 منازل مفخخة و25 عبوة ناسفة و250 صاعق رمانة ومعمل تفخيخ و٧ قداحات تفجير وبندقيتين ومخزنيين بندقية و4 صواريخ نوع كاتيوشا وحشوتي قاذفة RBG7 وكدسين للعتاد و12 كيلو غرام من مادة C4 وكمية من اسلاك التسليك وآليتين شفل وحادلة و30 مقذوف حربي وعتاد مختلف ومخالفات حربية قديمة ومواد طبية مختلفة ومواد أخرى، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".
 
وتابعت ان "القطعات الامنية في مختلف قواطع المسؤولية ستكون لها عمليات نوعية مسنودة بالجهد الاستخباري وفق خطة معدة لهذا الغرض من أجل عدم اعطاء فرصة لتواجد العناصر الإرهابية او الإجرامية وتطهير الأراضي العراقية التي ترفض الإرهاب بكل أشكاله". 

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