نادين : واقفت على مسلسل مين قال قبل قراءته.. وهذه تفاصيل دورى

أكدت الفنانة نادين انها وافقت على المشاركة فى بطولة مسلسل “ مين قال ” دون ان تقراء السيناريو بسبب وجود كل من نادين خان كمخرجة للعمل والمؤلفة مريم ناعوم .

وتابعت نادين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : العمل حظي على إعجابي خاصة وانه يتكون من 15 حلقة فقط ، كما كان مقرر عرضه فى البداية خارج الماراثون الرمضاني وهو ما شجعنى أكثر ، فانا من محبي الاعمال التى تعرض خارج الموسم .

نادين

واضافت نادين : مسلسل مين قال يناقش هام والسيناريو جيد للغاية وليس بعيد عنى شخصياً فانا داخل الاحدات العب دور أم للفنان أحمد داش الذى سيظهر فى دور طالب يستعد لدخول الجامعة ، وفى الحقيقة انا أم لولد فى الصف الثانى الثانوي .

نادين

وتتابع نادين حديثها قائلة : شاهدت اعمال المخرجة نادين خان السابقة وكنت أشعر انها ستخرج مني كممثلة شكل مختلف .

وتضيف نادين : الشخصية التى العبها داخل الاحداث بها بعض الصفات التى تشبهني فى الحقيقة سواء من ناحية التفكير او قربها من أبنائها ، فكلما كان عمر الام أصغر كانت أقرب الى ابنائها .

نادين

تدور أحداث مسلسل مين قال حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

مسلسل مين قال من بطولة جمال سليمان - نادين - أحمد داش - ديانا هشام .

ومن إخراج نادين خان ، ومن تاليف ورشة سرد بقيادة مريم ناعوم ، ومن المقرر عرضه على قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد vip



مسلسل مين قال تم الإنتهاء من تصويره كاملاً ، بعدما كان مقرر عرضه على احدى المنصات فى البداية ، ومن المقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان الكريم