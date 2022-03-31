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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين : واقفت على مسلسل مين قال قبل قراءته.. وهذه تفاصيل دورى

نادين
نادين

أكدت الفنانة نادين انها وافقت على المشاركة فى بطولة مسلسل “ مين قال ” دون ان تقراء السيناريو بسبب وجود كل من نادين خان كمخرجة للعمل والمؤلفة مريم ناعوم . 

وتابعت نادين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : العمل حظي على إعجابي خاصة وانه يتكون من 15 حلقة فقط ، كما كان مقرر عرضه فى البداية خارج الماراثون الرمضاني وهو ما شجعنى أكثر ، فانا من محبي الاعمال التى تعرض خارج الموسم . 

نادين 

واضافت نادين : مسلسل مين قال يناقش هام والسيناريو جيد للغاية  وليس بعيد عنى شخصياً فانا داخل الاحدات العب دور أم للفنان أحمد داش الذى سيظهر فى دور طالب يستعد لدخول الجامعة ، وفى الحقيقة انا أم لولد فى الصف الثانى الثانوي .

نادين 

وتتابع نادين حديثها قائلة : شاهدت اعمال المخرجة نادين خان السابقة وكنت أشعر انها ستخرج مني كممثلة شكل مختلف . 

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وتضيف نادين : الشخصية التى العبها داخل الاحداث بها بعض الصفات التى تشبهني فى الحقيقة سواء من ناحية التفكير او قربها من أبنائها ، فكلما كان عمر الام أصغر كانت أقرب الى ابنائها .

نادين 

 تدور أحداث مسلسل مين قال  حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

مسلسل مين قال من بطولة  جمال سليمان - نادين  - أحمد داش -  ديانا هشام .
ومن إخراج نادين خان ، ومن تاليف  ورشة سرد بقيادة مريم ناعوم ، ومن المقرر عرضه على قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد vip 


مسلسل مين قال  تم الإنتهاء من تصويره كاملاً ، بعدما كان مقرر عرضه على احدى المنصات فى البداية ، ومن المقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان الكريم

 

 

 

 

 

نادين مسلسل مين قال ديانا هشام mbc مصر جمال سليمان رمضان 2022 art entertainment

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