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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم البارودي تتألق في جلسة تصوير جديدة

ريم البارودي
ريم البارودي

 


نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وظهرت ريم البارودي في الصور بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، مما أثار إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


ويُعرض حاليا للنجمة ريم البارودي مسلسل"نقل عام" ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، أميرة أديب، نور خالد النبوي، وآخرين.

واستغرق تصوير مسلسل "نقل عام" 3 أشهر، حيث يتم عرض حلقاته حالياً على قناة ON وحقق ردود أفعال متميزة وتفاعل على السوشيال ميديا مع أحداثه.

مسلسل "نقل عام" انطلق عرضه يوم 29 يناير الماضى، ويعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 1 ظهراً، كما يعرض أيضاً على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً والساعة 4 عصراً.

 

 

 

جلسة تصوير جديدة إطلالة ساحرة ريم البارودى مسلسل نقل عام بإطلالة تخطف الانظار

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